Son dakika Fenerbahçe haberleri | İrfan Can'ın yerine 3 aday! Belözoğlu'ndan flaş karar

Yeni sistemde önemli bir rolü olan İrfan Can Kahveci, cezası nedeniyle Alanya karşısında görev yapamayacak. Emre Belözoğlu, Milli yıldızın yerine kimi oynatacağı konusunda 3 isim arasında karar verecek.

FAVORİ GUSTAVO

Luiz Gustavo, hiç alışık olmadığı bir şekilde son 3 lig maçında yedek soyundu. İrfan'ın yokluğunda ilk 11 için akla gelen ilk isim Sambacı. Gustavo'nun merkezde Sosa'yla oynayıp, Ozan Tufan'ın önde Pelkas ve Mert Hakan'ın yanına geçmesi en olası senaryo. Brezilyalı yıldızın oynaması, Alanya'nın orta sahadaki direncinin kırılmasına da yardımcı olabilir.

SİNAN 11'İ İSTİYOR

Emre Belözoğlu, Sinan'a her fırsatta şans veriyor. Belözoğlu, teknik direktör olarak çıktığı ilk maç olan Denizli karşılaşmasında öğrencisini 11'de görevlendirmişti. Sinan Gümüş, Gaziantep, Başakşehir ve Kasımpaşa maçlarında ise sonradan oyuna girdi; Gaziantep filelerini havalandırdı. Belözoğlu, Sosa-Ozan ikilisine dokunmayarak Sinan'a şans verebilir.

SÜRPRİZ ADAY THİAM

İrfan Can'ın forması için adaylardan biri de Thiam. Senegalli oyuncu, Belözoğlu döneminde hiç 11'de görev yapamadı. Alanya deplasmanı siftah olabilir. Thiam'ın hem forvette hem de solda oynaması önemli bir avantaj. Eğer 28 yaşındaki oyuncu 11'de görev yaparsa, Valencia ile saha içinde sık sık yer değiştirebilir. Yine'de Thiam'ın forma giymesi en düşük ihtimal.