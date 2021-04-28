Beşiktaş transfer haberleri son dakika | Steven Caulker seferi başlıyor! Kara Kartaldan önemli hamle
Şampiyonluk yarışının favori takımı Beşiktaş'ta yeni sezonun transfer çalışmalarına da başlandı. Kadrosunda stoper hattında Vida, Welinton ve Montero'yu bulunduran Siyah-beyazlılar, Alanyaspor ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek İngiliz savunmacı Caulker için harekete geçiyor.
Beşiktaş, yeni sezonun transfer çalışmalarına başladı. Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier'in bonservislerini almak adına görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, diğer yandan Kenan Karaman, Salih Uçan ve Salih Özcan ile temas halinde. Kartal, yeni sezon için kadrosuna stoper takviyesi de yapacak.
Hedef ise bir yerli ve bir yabancı transferi.
Teknik direktör Sergen Yalçın, bu mevki için özellikle Alanyaspor formasını giyen Steven Caulker'i istiyor. Deneyimli hoca, kulübüyle sözleşmesi haziran ayında bitecek 29 yaşındaki oyuncu için yönetime olumlu rapor verdi.
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