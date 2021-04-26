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UEFA'dan Zlatan Ibrahimovic'e bahis soruşturması

Futbol tarihinin önemli isimlerinden Zlatan Ibrahimovic hakkında soruşturma başlatıldı. Zlatan hakkındaki iddianın 'bahis şirketleriyle finansal bağlantısı olması' futbol dünyasında bomba etkisi yarattı.

SPOR AA
Giriş Tarihi: 26.04.2021 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021
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UEFA'dan Zlatan Ibrahimovic'e bahis soruşturması

UEFA, bahis şirketleriyle finansal bağlantısı olduğu gerekçesiyle İtalya temsilcisi Milan'da forma giyen İsveçli yıldız oyuncu Zlatan Ibrahimovic hakkında disiplin soruşturması başlattı.

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından yapılan açıklamada, 39 yaşındaki oyuncunun bahis şirketleriyle finansal çıkarlar doğrultusunda anlaşma yaptığı iddiasıyla hakkında disiplin soruşturması açıldığı belirtildi.

İsveç basınında yer alan haberlerde, Ibrahimovic'in "Bethard" adlı bahis şirketiyle ortaklık anlaşması imzaladığı, bu nedenle spordan men ve yüklü miktarda para cezalarına çarptırılabileceği öne sürüldü.

Milan ile sezon sonu bitecek sözleşmesini bir yıl daha uzatan Ibrahimovic, yaklaşık 5 yıllık aranın ardından 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yeniden İsveç Milli Takımı formasını giymişti.

Ibrahimovic, bu sezon Milan formasıyla 17 lig maçında 15 kez ağları sarstı.

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