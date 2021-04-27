Son dakika | İşte Salih Uçan'ın yeni takımı! Genç yıldız o teklifi kabul etti

Alanyaspor formasıyla yeniden doğan ve Süper Lig'de bu sezon göz kamaştıran performans sergileyen Salih Uçan devlerin gözdesi haline geldi. 27 yaşındaki oyuncunun transferi ile ilgili sürpriz gelişme yaşandı.

Akdeniz temsilcisi ile sözleşmesi sezon sonu bitecek başarılı oyuncu için hem Galatasaray hem de Beşiktaş kıyasıya rekabet içine girdi. Alanyaspor'dan devre arasında Bakasetas'ın renklerine katan Trabzonspor da transfer yarışına dahil oldu.

Hangi takıma transfer olacağı merakla beklenen 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun Süper Lig devinin teklifini kabul ettiği öğrenildi. Fenerbahçe'de yıldızı parlayan Salih, önümüzdeki sezon bir başka devde forma giyecek.

Deneyimli oyuncunun Beşiktaş'ın yaptığı 1.1 milyon euroluk teklife sıcak baktığı belirtildi. Siyah-beyazlı ekip yıllar önce Bucaspor'da oynarken Salih'i renklerine katmak istemiş ancak Fenerbahçe yıldız oyuncunun transferini gerçekleştirmişti.

Bu sezon Alanya forması altında çıktığı 38 maçta 3 gol atıp, 7 asist yaparak kariyerinin en fazla skora katkı yaptığı sezonunu geçiren Salih, adeta küllerinden doğdu. Tecrübeli orta saha, yıldızının parladığı Fenerbahçe ile 67 müsabakaya çıkmış, sonrasında gittiği İtalyan ekibi Roma ile 10, Empoli ile de 14 karşılaşmada görev yapmıştı.

27 yaşındaki futbolcu, İsviçre'nin Sion takımında 20 maçta forma giymişti. Salih, kulüp kariyeri boyunca 230 mücadelede 14 gol atmayı başardı.