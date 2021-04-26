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İtalya Futbol Federasyonu'ndan radikal karar! Serie A'den men edilecek

Son dakika haberi..., 'ne katılacak olan İtalyan takımları için radikal bir karar aldı. İtalyan futbolu takımlarının Avrupa Süper Ligi'ne katılmaları durumunda Serie A'dan men edileceğini duyurdu.

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Giriş Tarihi: 26.04.2021
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İtalya Futbol Federasyonu'ndan radikal karar! Serie A'den men edilecek

İtalya Futbol Federasyonu, Serie A takımlarının FIFA ve UEFA tarafından düzenlenmeyen herhangi bir turnuvaya katılmalarını engelleyecek düzenlemenin onaylandığını duyurdu. Alınan karara göre, Avrupa Süper Ligi'ne katılan takımlar Serie A'dan men edilecek.

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina yaptığı açıklamada, "UEFA ve FIFA organizasyonları dışında herhangi bir oluşuma katılan takımlar, Serie A'dan men edilecek. Bu kararı İtalya olarak resmen almış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

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