26 Nisan 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile bambaşka! İstatistik lideri Kanarya

Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile bambaşka! İstatistik lideri Kanarya

Emre yönetiminde bambaşka bir performans sergiliyor. Fenerbahçe'nin teknik direktör ile yollarını ayırmasının ardından takımın teknik sorumluluğunu getirilen takımıyla sahaya çıktığı 5 maçta istatistiklerde fark yarattı. Oyun anlayışı ve felsefesi değişen Sarı-Lacivertliler tam 4 kategoride ligin lideri oldular.

SPOR
Giriş Tarihi: 26.04.2021
ABONE OL
Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile bambaşka! İstatistik lideri Kanarya

'nin teknik direktör ile yollarını ayırmasının ardından takımın teknik sorumluluğunu getirilen Emre takımıyla asahaya çıktığı 5 maçta istatistiklerde fark yarattı.

Oyun anlayışı ve felsefesi değişen Sarı-Lacivertliler tam 4 kategoride ligin lideri oldular.

İSTATİSTİKLERİ DOMİNE ETTİ


Fenerbahçe, Belözoğlu ile çıktığı 5 maçta ligin en çok topla oynayan (% 62), ceza sahasında en çok topla buluşan (31), en çok şut atan (18) ve en çok isabetli şut atan (7) takımı olmayı başardı.

HER YERDE FENERBAHÇE
Sarı-Lacivertliler bu istatistiklerin yanında en çok isabetli pas yapan 2. takım, rakip yarı alanda da en çok isabetli pas yapan 3. takım oldu.

2. YARIYI MASAYA YATIRACAĞIZ
Maçın ardından konuşan Belözoğlu, ilk yarıda oyunu domine ettiklerini, 65. dakikadan sonraki oyunu ise masaya yatırmaları gerektiğini söyledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA