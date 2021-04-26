Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile bambaşka! İstatistik lideri Kanarya
Fenerbahçe Emre Belözoğlu yönetiminde bambaşka bir performans sergiliyor. Fenerbahçe'nin teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırmasının ardından takımın teknik sorumluluğunu getirilen Emre Belözoğlu takımıyla sahaya çıktığı 5 maçta istatistiklerde fark yarattı. Oyun anlayışı ve felsefesi değişen Sarı-Lacivertliler tam 4 kategoride ligin lideri oldular.
Fenerbahçe'nin teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırmasının ardından takımın teknik sorumluluğunu getirilen Emre Belözoğlu takımıyla asahaya çıktığı 5 maçta istatistiklerde fark yarattı.
Oyun anlayışı ve felsefesi değişen Sarı-Lacivertliler tam 4 kategoride ligin lideri oldular.
İSTATİSTİKLERİ DOMİNE ETTİ
Fenerbahçe, Belözoğlu ile çıktığı 5 maçta ligin en çok topla oynayan (% 62), ceza sahasında en çok topla buluşan (31), en çok şut atan (18) ve en çok isabetli şut atan (7) takımı olmayı başardı.
HER YERDE FENERBAHÇE
Sarı-Lacivertliler bu istatistiklerin yanında en çok isabetli pas yapan 2. takım, rakip yarı alanda da en çok isabetli pas yapan 3. takım oldu.
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