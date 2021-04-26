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Beşiktaşlı Ghezzal'ın tek rakibi Thomas Müller!

Ghezzal muhteşem performansıyla göze çarpıyor! Ghezzal 'nın 5 büyük ligi ve 'de forma giyen 3 bin 238 oyuncu arasında asist sayısında tam 3 bin 237 oyuncuyu geride bıraktı. 15 asist yapan Ghezzal'ı sadece 17 asisti bulunan 'in Alman yıldızı geçebildi. City'den kiralık olarak transfer edilen Cezayirli yıldız için yönetim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

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Giriş Tarihi: 26.04.2021
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Beşiktaşlı Ghezzal'ın tek rakibi Thomas Müller!

Ghezzal 'nın 5 büyük ligi ve 'de forma giyen 3 bin 238 oyuncu arasında asist sayısında tam 3 bin 237 oyuncuyu geride bıraktı. 15 asist yapan Ghezzal'ı sadece 17 asisti bulunan 'in Alman yıldızı geçebildi.

City'den kiralık olarak transfer edilen Cezayirli yıldız için yönetim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Leicester'ın 'Sezon sonu görüşelim' yanıtına rağmen , İngilizlerle temasları sıklaştırdı ve bonservis pazarlığına başladı. Bu sezon 4 gol ve 15 asistle mücadele eden Cezayirli yıldız için Beşiktaş yönetimi 5 milyon Euro'yu gözden çıkardı...

İngilizlerin 7 milyon Euro ısrarının ise başarılı oyuncunun tavrıyla kırılacağına inanılıyor. ile sadece 1 sezon daha sözleşmesi bulunan Ghezzal'ın da Beşiktaş'ta kalmak istemesi bu transferin çözümündeki önemli detaylardan biri olacak...

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