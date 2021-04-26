Beşiktaşlı Ghezzal'ın tek rakibi Thomas Müller!

Leicester'ın 'Sezon sonu görüşelim' yanıtına rağmen Beşiktaş, İngilizlerle temasları sıklaştırdı ve bonservis pazarlığına başladı. Bu sezon 4 gol ve 15 asistle mücadele eden Cezayirli yıldız için Beşiktaş yönetimi 5 milyon Euro'yu gözden çıkardı...

İngilizlerin 7 milyon Euro ısrarının ise başarılı oyuncunun tavrıyla kırılacağına inanılıyor. Leicester City ile sadece 1 sezon daha sözleşmesi bulunan Ghezzal'ın da Beşiktaş'ta kalmak istemesi bu transferin çözümündeki önemli detaylardan biri olacak...