Süper Lig'de flaş ayrılık! Kayserispor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi
Son 7 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Kayserispor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı. Son dakika gelişmesine göre Hamzoğlu, bugünkü antrenman sonrası Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile görüştü ve ayrılık noktasında karşılıklı mutabık kaldı. Detaylar haberimizde...
SPOR İHA
SON DAKİKA SPOR HABERİ | Süper Lig'de son 7 maçında galibiyet alamayan Kayserispor, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile yolları ayırdı.
Dan Petrescu'nun yerine göreve getirilen Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, bugünkü antrenman sonrasında sarı-kırmızılı takımdan ayrıldı. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile görüşen ve ayrılık noktasında karşılıklı mutabık olan Hamza Hamzaoğlu, sarı-kırmızılı takımdaki görevini noktaladı.
HAMZAOĞLU'NUN KAYSERİ KARNESİ
Hamzaoğlu yönetimindeki Kayserispor ligde 6 maça çıktı.
Bu maçlarda sarı-kırmızılı ekip 2 mağlubiyet 4 beraberlik alırken, hiç kazanamadı.
Kayserispor bu maçlarda 5 gol atarken, kalesinde ise 8 gol gördü.