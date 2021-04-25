Süper Lig'de flaş ayrılık! Kayserispor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi

SON DAKİKA SPOR HABERİ | Süper Lig'de son 7 maçında galibiyet alamayan Kayserispor, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile yolları ayırdı.

Dan Petrescu'nun yerine göreve getirilen Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, bugünkü antrenman sonrasında sarı-kırmızılı takımdan ayrıldı. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile görüşen ve ayrılık noktasında karşılıklı mutabık olan Hamza Hamzaoğlu, sarı-kırmızılı takımdaki görevini noktaladı.

HAMZAOĞLU'NUN KAYSERİ KARNESİ

Hamzaoğlu yönetimindeki Kayserispor ligde 6 maça çıktı.

Bu maçlarda sarı-kırmızılı ekip 2 mağlubiyet 4 beraberlik alırken, hiç kazanamadı.

Kayserispor bu maçlarda 5 gol atarken, kalesinde ise 8 gol gördü.