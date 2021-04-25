5 gollü nefes kesen mücadele | Gaziantep FK 2-3 BB Erzurumspor (MAÇ SONUCU ÖZET) Süper Lig 37. hafta puan durumu
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 37. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırladı. İkinci yarısı bol gollü geçen ve büyük bir heyecana sahne olan zorlu karşılaşmayı konuk ekip 3-2 kazandı. Maçın özeti ve Süper Lig'deki en güncel puan durumunu haberimizde bulabilirsiniz.
Spor Toto Süper Lig'in 37. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşı karşıya geldi. Mücadele konuk ekibin 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 54'te Gomes, 59. dakikada Hasan Hatipoğlu ve 84'te Rahman Buğra Çağıran kaydetti. Gaziantep'in golleri ise 69. ve 90. dakikalarda Muhammet Demir'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK 51 puanda kaldı. Erzurumspor ise galibiyet serisini 3 maça çıkardı ve 38 puana yükseldi.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Schwechlen'in vuruşu kaleciden döndü, dönen topu bir kez daha Schwechlen tamamladı, kaleci kornere çeldi.
16. dakikada Cenk Ahmet'in uzaktan sert ve tehlikeli şutu savunmaya çarparak kornere gitti.
23. dakikada Dicko sol kanattan yaptığı tehlikeli orta kaleci Szumski'de kaldı.
31. dakikada Obertan'ın sağ kanattan yaptığı ortaya Gomes kafayı vurdu, top az farkla direğin yanından dışarı çıktı.
36. dakikada Kenan'ın ortasına kale önünde Muhammet Demir kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
41. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Obertan'ın karşı karşıya vuruşunu kaleci Çağlar kurtardı.
45. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Muhammet'in vuruşu Gökhan'dan döndü.
Maçtan Dakikalar (İkinci Yarı)
47. dakikada Maxim'in yaptığı tehlikeli ortaya kale dibinden uçarak kafa vurmaya çalışan Kenan, meşin yuvarlağa dokunmadı.
49. dakikada Güray'ın ortasına Dicko kafa vuruşu yaptı, top kalecide kaldı.
54. dakikada Murat'ın sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Gomes, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 0-1
58. dakikada Cenk Ahmet'n sol kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topa yükselerek kafa vuruşunu yapan Hasan farkı ikiye çıkardı. 0-2.
61. dakikada kale önünde topla buluşan Muhammet'in dokunuşu kaleci Szumski'de kaldı.
69. dakikada Mirallas'ın kale önüne yaptığı ortayı kafayla tamamlayan Muhammet Demir, meşin yuvarlağı ağlara göndererek farkı bire indirdi. 1-2
83. dakikada iki rakibini çalımladıktan sonra ceza alanı dışından şutunu çeken Buğra, topu ağlarla buluşturarak farkı bir kez daha ikiye çıkardı. 1-3
89. dakikada Mirza Cihan'ın yerden ortasını penaltı noktası gerisinden Muhammet tek vuruşla tamamlayarak kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. 2-3
90+3. dakikada ceza alanı dışından Sousa'nın çektiği sert şutu üstten az farkla auta çıktı.
Maçta başka gol olmayında mücadeleyi konuk ekip 3-2 kazandı.
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Halis Özkahya xx, Hakan Yemişken xx, İbrahim Bozbey xx
Gaziantep FK: Çağlar Şahin xx, Oğuz Ceylan xx (Pawel Olkowski dk. 78 x), Papy Djilobodji xx, Alin Tosca xx, Güray Vural xx, Amedej Vetrih xx (Kevin Mirallas dk. 64 x), Jefferson xx (Furkan Soylap dk. 64 x), Alexandru Maxim xx (Andre Sousa dk. 87 ?), Kenan Özer xx (Mirza Cihan dk. 87 xx), Muhammet Demir xxx, Nouha Dicko xx
Yedekler: Mustafa Bozan, Zvonımir Kozulj, Osama Rashid, Ertuğrul Ersoy, Roderick Miranda
Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto
BB Erzurumspor: Jakup Szumski xxx, Murat Uçar xxx, Gökhan Kardeş xxx, Hasan Hatipoğlu xxx, Leo Schwechlen xxx, Petrus Boumal xxx, Johanna Omolo xxx (Buğra Çağıran dk. 67 xxx), Gabriel Obertan xx (Osman Çelik dk. 75 xx), Cenk Ahmet Alkılıç xxx (Arvydas Novikovas dk. 67 xx), Emrah Başsan xxx (Elbasan Rashani dk. 67 xx), Ricardo Gomes xxx (Oltan Karakullukçu dk. 67 xx)
Yedekler: Kayacan Erdoğan, Adolphe Teikeu, Bogdan Butko, Zakarya Bergdich, Özgür Sert
Teknik Direktör: Yılmaz Vural
Goller: Ricardo Gomes (dk. 54), Hasan Hatipoğlu (dk. 58), Buğra Çağıran (dk. 83) (Erzurumspor), Muhammet Demir (dk. 69 ve dk. 89) (Gaziantep FK)
Sarı Kartlar: Boumal, Osman, Oltan (Erzurumspor)
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