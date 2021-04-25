5 gollü nefes kesen mücadele | Gaziantep FK 2-3 BB Erzurumspor (MAÇ SONUCU ÖZET) Süper Lig 37. hafta puan durumu

Spor Toto Süper Lig'in 37. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşı karşıya geldi. Mücadele konuk ekibin 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 54'te Gomes, 59. dakikada Hasan Hatipoğlu ve 84'te Rahman Buğra Çağıran kaydetti. Gaziantep'in golleri ise 69. ve 90. dakikalarda Muhammet Demir'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK 51 puanda kaldı. Erzurumspor ise galibiyet serisini 3 maça çıkardı ve 38 puana yükseldi.