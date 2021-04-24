Son dakika Fenerbahçe haberleri | Ali Koç'tan flaş başkanlık açıklaması!

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, bugün online olarak düzenlenen divan kurulunda açıklamalarda bulundu.

Ali Koç gündemde yaşanan son gelişmeleri ve takımın son durumunu değerlendirdi. Sarı lacivertli takımın başkanı, Erol Bulut'tan şampiyonluğa kadar birçok konuyla ilgili konuştu. Ayrıca başkan Koç, hakemlerle ilgili konuşurken, 1959 senesi öncesindeki şampiyonluklar hakkında Galatasaray'la istedikleri platformda tartışmaya çıkacaklarını söyledi.

'EMRE'YE GÜVENİMİZ TAM'

Emre Belözoğlu teknik adam olarak tecrübesiz olsa da zekasıyla bu işin altından kalkacaktır. Ona kalan haftalarda güvenimiz tam.

'3 YILDIR ÇALIŞIYORUZ'

Son 15 yıldır Fenerbahçe'ye yapılanları tüm Türkiye biliyor. Komple teorilerinden bahsedeceksek en fazla canı yanan takım bizizdir. Taraftarımızdan rica ediyorum şampiyonluğa odaklansınlar. Son dönemlerde en çok konuşulan konulardan biri de 1959 öncesi şampiyonluklarımız. Bu konuların tartışılmasını olumlu buluyorum. Gerekli başvurularımızı yaptık ancak bazılarının dediği gibi geçmişte herhangi bir başvuru söz konusu değildir. Biz 3 yıldır çalışıyoruz.

CUMHURİYET TARİHİNE SAHİP ÇIKIYORUZ

Biz futbol tarihine ve Cumhuriyet tarihine sahip çıkıyoruz. Bizim iddiamızı kuvvetlendiren birçok yerel bilgi ve belge söz konusudur. Galatasaray'ın kurucusu merhum Ali Sami Yen'in Galatasaray ile Fenerbahçe'yi kıyaslarken Türkiye şampiyonluğu ifadesi kullandığı ortadadır. TFF, MHK ve hakemlerimizden bir ricamız var. Lütfen, bu vebalin altına girmeden, sorumluluğunuzun bilincinde olarak, tarafsız ve adaletli olmak için elinizden ne geliyorsa çaba ve hassasiyet gösteriniz.

GALATASARAY'A DAVET

Ayrı ayrı yerlerde, ayrı ayrı zamanlarda konuşacağımıza, beraber çıkalım, istediğinizde yerde, hatta sizin kanalınızda (GS TV) bile konuşmaya hazırız. Sizlerin belirleyeceği kişilerle bu konuları konuşalım, polemiklere fırsat vermeyelim.

ADAYLIK AÇIKLAMASI

Başkan adaylığımı açıklamak için şu an erken ancak ihtiyaçlar neyi gerektiriyorsa yapacağımdan da kimsenin şüphesi olmasın.