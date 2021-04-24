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Son dakika | Fenerbahçe'de flaş gelişme! Seçim tarihi belli oldu

Son dakika haberleri...Fenerbahçe'de başkanlık seçim tarihi belli oldu. 29-30 Mayıs 2021'de seçim yapılacak.

SPOR AA
Giriş Tarihi: 24.04.2021 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021
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Son dakika | Fenerbahçe'de flaş gelişme! Seçim tarihi belli oldu

Fenerbahçe Kulübü, başkanlık seçiminin 29-30 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirileceğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün çevrim içi gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu olağan toplantısında konuşan genel sekreter Burak Kızılhan, yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda seçimin 5-6 Haziran'da gerçekleştirileceğini ifade etti.

Fenerbahçe Kulübünün başkanlık seçiminde toplam 28 bin 528 kişinin oy kullanabileceği de açıklandı.

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