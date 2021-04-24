Mostafa Mohammed gelişmesi! Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? İlk 11'ler belli oldu mu?

Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 37. haftasında oynayacakları maç ile 50. kez karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışında yara alan Galatasaray, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan Mısırlı santrfor Mustafa Muhammed hakkında yeni gelişme yaşandı. Peki, Mostafa Mohammed Antalyaspor maçında forma giyecek mi? Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu mu? İşte haberin detayları...

ANTALYASPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 37. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Galatasaray karşılaşacak. 24 Nisan Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Lige son haftalardaki kötü sonuçlarıyla şampiyonluk yarışında yara alan sarı-kırmızılı ekip, 34 müsabakada 20 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Galatasaray, haftaya 66 puanla lider Beşiktaş'ın 6, ikinci Fenerbahçe'nin 3 puan gerisinde 3. sırada girdi.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde rahat bir sezon geçiren Akdeniz temsilcisi ise 35 müsabaka sonunda 42 puan topladı ve 12. sırada yer aldı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabaka 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.