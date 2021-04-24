Mostafa Mohammed gelişmesi! Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? İlk 11'ler belli oldu mu?
Antalyaspor Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak? Süper Lig'in 37. haftasında bugün Fraport TAV Antalyaspor ile Galatasaray mücadele edecek. İki takım arasında ligde yapılan 49 maçın 29'unu Galatasaray, 7'sini Antalyaspor kazandı. Antalyaspor, Galatasaray'a karşı oynadığı son 9 lig maçında galip gelemedi. Karşılaşma için geri sayım başlarken Kovid-19'a yakalanan Mostafa Mohammed ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Peki, Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? İlk 11'ler belli oldu mu? Mostafa Mohammed oynayacak mı? İşte cevaplar...
Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 37. haftasında oynayacakları maç ile 50. kez karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışında yara alan Galatasaray, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan Mısırlı santrfor Mustafa Muhammed hakkında yeni gelişme yaşandı. Peki, Mostafa Mohammed Antalyaspor maçında forma giyecek mi? Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu mu? İşte haberin detayları...
ANTALYASPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in 37. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Galatasaray karşılaşacak. 24 Nisan Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
Lige son haftalardaki kötü sonuçlarıyla şampiyonluk yarışında yara alan sarı-kırmızılı ekip, 34 müsabakada 20 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Galatasaray, haftaya 66 puanla lider Beşiktaş'ın 6, ikinci Fenerbahçe'nin 3 puan gerisinde 3. sırada girdi.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde rahat bir sezon geçiren Akdeniz temsilcisi ise 35 müsabaka sonunda 42 puan topladı ve 12. sırada yer aldı.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabaka 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.
MOSTAFA MOHAMMED GELİŞMESİ
Galatasaray Futbol Takımı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina süresi dolan Mısırlı santrfor Mustafa Muhammed, Antalya kampına dahil edildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kovid-19 karantina süresi tamamlanan ve bu sürede sonuncusu bu sabah yapılan üçüncü testi de negatif çıkan oyuncumuz Mustafa Muhammed, TFF ve Sağlık Bakanlığı ilgili yönergeleri doğrultusunda takımımızın Antalya kampına dahil edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
TAKIMDA 4 EKSİK
Galatasaray'da 4 futbolcu çeşitli nedenlerle Antalyaspor maçının kadrosunda yer alamayacak.
Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Henry Onyekuru ve DeAndre Yedlin ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı için karantinada olan Mustafa Muhammed maçta forma giyemeyecek.
Galatasaray'da müsabaka öncesinde Oghenekaro Etebo da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
SON 8 MAÇIN SADECE 2'SİNİ KAZANDI
Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 8 karşılaşmanın sadece 2'sinde galip gelebildi.
Sarı-kırmızılı takım, son 8 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.
Bu maçlarda Hes Kablo Kayserispor ve Göztepe'yi yenen Galatasaray, Demir Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor ile berabere kaldı, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor'a mağlup oldu.
GALATASARAY İLE ANTALYASPOR 50. RANDEVUDA
Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de bugün 50. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 49 maçta sarı-kırmızılılar 29, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 13 müsabakada ise eşitliği bozamadı.
Galatasaray'ın 97 golüne, Akdeniz ekibi 46 golle karşılık verdi.
GALATASARAY SON 9 MAÇTA MAĞLUP OLMADI
Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 9 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.
Kırmızı-beyazlılar karşısında son yenilgisini 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 5 sezonda rakibiyle yaptığı lig maçlarında mağlubiyet görmedi.
Bu süreçte 6 galibiyet, 3 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, 23 gol atarken, sadece 6 gol yedi.
ANTALYA'DAKİ MAÇLAR
Galatasaray ile Antalyaspor, lig tarihinde Antalya'da 24 maç yaptı.
Antalya'daki maçlarda Galatasaray 14, ev sahibi ekip 3 kez galip geldi, 7 maç da berabere sonuçlandı.
Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda Antalyaspor'a 45 gol atarken, kalesinde ise 23 gol gördü.
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- Mostafa Mohammed gelişmesi! Antalyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? İlk 11'ler belli oldu mu?
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