Konyaspor 0-0 Hatayspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Sezonun flaş takımı Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaştı. Antakya Atatürk Stadı'nda oynanan maç golsüz eşitlikle sona erdi.

KONYASPOR - HATAYSPOR MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI ÖZET

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada hızlı gelişen Konyaspor atağında, Amir taşıdığı topa ceza sahası önünden yerden sert vurdu ancak kaleci Munir topu kontrol etti.

19. dakikada rakip yarı alanının ortasında topla buluşan Amir'in şutu az farkla yandan dışarıya gitti.

25. dakikada Konyaspor'un sağdan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında iyi yükselen Rahmanovic'in kafa vuruşunu kaleci Munir son anda kornere çeldi.

39. dakikada Guilherme'nin sol kanattan yaptığı ortaya Billong'un ters vuruşunda top direğin yanından az farkla kornere çıktı.

45. dakikada Popov'un sağ kanattan içeriye çevirdiği topa Akintola vurdu, kaleci Sehic meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Dönen topa Boupendza'nın penaltı noktasındaki vuruşunda Sehic yine başarılı oldu. Devamında kale önünde kalan topa Kamara vurdu, kaleci Sehic üçüncü kurtarışını yaparak gole izin vermedi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında ceza sahası içinde çaprazdan Sekidika'nın sert vuruşunda top direğe çarpıp oyun alanına döndü.

78. dakikada sol kanattan Guilherme'nin ortasında ceza sahası içinde Cikalleshi kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kaleci Munir'de kaldı.

84. dakikada Kravets'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya Sekidika'nın bekletmeden vuruşunda top üstten dışarıya gitti.

Süper Lig'in 37. haftasında Konyaspor, Hatayspor'u konuk ettiği karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.





Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Mehmet Kısal xx, Bahtiyar Birinci xx

Konyaspor: Sehic xxx, Skubic x, Ahmet xx, Abdülkerim xx, Guilherme xxx, Amir xxx, Sekidika xx, Rahmanovic x (Kravets dk. 68 xx), Jevtovic x (Diomande dk. 46 xx), Bütüçi xx (Shengelia dk. 76 x), Cikalleshi xx (Daci dk. 85 ?)

Yedekler: Erten, Adil, Oğuz Kağan, Miya, Barış, Musa

Teknik Direktör: İlhan Palut



Hatayspor: Munir xxx, Popov xxx, Billong xx, Pablo xxx, Katranis xx, Sackey xx, Riberio xx, Akintola x (Burak dk. 90+2 ?), Aabid x (Muhammed dk. 65 x), Kamara x, Boupendza xx

Yedekler: Akın, Kone, Mesut, Abdurrahman, Traore, Akomadi, Yusuf, Ekrem

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Kırmızı kart: Skubic (Maç bitimi) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Abdülkerim, Diomande (Konyaspor), Kamara (Hatayspor)