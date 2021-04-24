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Futbolun efsanesi Giggs kadına şiddetten yargılanacak! Ryan Giggs hakkında flaş iddia

'nın teknik direktörü 'in iki kadına saldırı suçundan yargılanmasına karar verildi. , EURO 2020'de milli takımın başında Giggs'in yardımcısı Page'in bulunacağını duyurdu.

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Giriş Tarihi: 24.04.2021 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021
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Futbolun efsanesi Giggs kadına şiddetten yargılanacak! Ryan Giggs hakkında flaş iddia

Türkiye'nin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu'ndaki rakiplerinden 'nın teknik direktörü , iki kadına saldırmak suçuyla yargılanacak.

Giggs, 2020'nin kasım ayında Manchester kentinde 30'lu yaşlardaki bir kadını yaralamak, 20'li yaşlardaki bir kadına da şiddet uygulamak ve tehditte bulunmakla suçlanıyor. 47 yaşındaki teknik adam, 28 Nisan'da hakim karşısına çıkacak.

Bu gelişme sonrası açıklama yapan , EURO 2020'de milli takımın başında, Giggs'in yardımcısı Robert Page'in bulunacağını duyurdu. İcra kurulunun, olayın federasyon ve milli takım üzerindeki etkisini değerlendirmek için toplanacağı da belirtildi.

1990'dan 2014'e kadar forma giydiği 'ın efsane oyuncuları arasındaki Giggs, aynı kulüpte geçici olarak teknik direktörlük görevini de üstlenmişti. Giggs, 2018 yılından bu yana 'i çalıştırıyor.

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