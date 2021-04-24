İspanyol ekibi Sevilla'dan Fenerbahçeli Szalai'ye kanca! Fiyatı 25 milyon Euro
Attila Szalai'nin peşine bir Avrupa ekibi daha takıldı. Sevilla Sportif Direktörü Monchi'nin transfer listesine Fenerbahçeli Szalai’yi aldığı iddia edildi. Fenerbahçe ise fiyatı 25 milyon Euro olarak belirledi
Attila Szalai'nin Fenerbahçe formasıyla gösterdiği başarılı performans meyvelerini vermeyi başladı. Sevilla Sportif Direktörü Monchi'nin Szalai'yi bir süredir takip ettiği ve transfer listesine dahil ettiği ifade edildi. Fener yönetimi ise Szalai'nin fiyatı 25 milyon Euro olarak belirlendi.