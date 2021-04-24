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Rachid Ghezzal 2 maç aranın ardından yeniden sahne aldı

Son dakika haberleri... Beşiktaşlı Ghezzal farkını ortaya koymaya devam ediyor. Hes Kablo karşısında penaltıdan ağları havalandıran Ghezzal, 65. dakikada N’Koudou’ya yaptığı asistle bu sezonki 15. asistine imza attı.

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Giriş Tarihi: 24.04.2021
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Rachid Ghezzal 2 maç aranın ardından yeniden sahne aldı

Beşiktaş'ın yıldız isimlerinden Rachid Ghezzal, Hes Kablo Kayserispor karşısında takımının galibiyetinde başrol oynayan isimlerden oldu.

Mücadelenin 4. dakikasında Adem Ljajic'in düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Cezayirli futbolcu, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydederken, bu sezonki 4. golüne de imza attı. Ligin ikinci yarısında oynanan Gençlerbirliği, Alanyaspor ve BB Erzurumspor karşılaşmalarında fileleri havalandıran Ghezzal, geride kalan maçlarda da toplamda 14 asiste imza atmıştı. Ankaragücü ve Sivasspor maçlarında skora katkı yapamayan Ghezzal, Kayserispor önünde 2 maçlık sessizliğini bozdu.

Takımını öne geçiren yıldız oyuncu, 65. dakikada ise N'Koudou'ya yaptığı asistle bu sezonki 15. asistine imza attı. Asist krallığında 15 asistle zirvede olan Ghezzal'ı 11 asisti bulunan Sivassporlu Gradel takip ediyor.

Beşiktaş, Kayserisporu farklı yendi BEŞİKTAŞ, KAYSERİSPOR'U FARKLI YENDİ
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