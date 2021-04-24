14 maçtır bileği bükülmüyor | Denizlispor 1-1 Sivasspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Yukatel Denizlispor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Denizlispor'un golünü 59. dakikada Diskerud atarken, Sivasspor'un golü ise 32. dakikada Kayode'den geldi. Yiğidolar'da Kayode'nin 79. dakikada attığı gol VAR'a takıldı.

Bu sonuçla birlikte Denizlispor 28 puana yükseldi.

Sivasspor'un yenilmezlik serisi 14 maça çıkarken 52 puana ulaştı.

YİĞİDOLAR, YENİLMEZLİK SERİSİNİ 14 MAÇA ÇIKARDI



Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Denizlispor ile 1-1 berabere kalan Sivasspor, ligde toplamda 16. beraberliğine imza attı. Bu sonuçla Sivasspor, ligdeki puanını da 52'ye yükseltti. Ligde son olarak 31 Ocak 2021'de deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 yenilen Yiğidolar, bu karşılaşmanın ardından yenilgi yüzü görmedi.

Kırmızı-beyazlı takım, bugün oynanan Denizlispor karşılaşmasıyla birlikte yenilmezlik serisini ise 14 maça yükseltti. Kırmızı-beyazlı ekip, bu süreçte 7 galibiyet ve 7 beraberlikle 28 puan elde etti.

Sivasspor ayrıca bu sezon 48 gol atarken, kalesinde ise 41 gole engel olamadı.