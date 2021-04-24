14 maçtır bileği bükülmüyor | Denizlispor 1-1 Sivasspor (MAÇ SONUCU ÖZET)
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında düşme hattında bulunan Denizlispor sahasında Sivasspor'u ağırladı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikte sona erdi. Bu sonuçla Sivasspor'un 14 maçlık yenilmezlik serisi ise devam etti. Maçın özetini ve detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Süper Lig'deki en günce puan durumu...
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Yukatel Denizlispor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Denizlispor'un golünü 59. dakikada Diskerud atarken, Sivasspor'un golü ise 32. dakikada Kayode'den geldi. Yiğidolar'da Kayode'nin 79. dakikada attığı gol VAR'a takıldı.
Bu sonuçla birlikte Denizlispor 28 puana yükseldi.
Sivasspor'un yenilmezlik serisi 14 maça çıkarken 52 puana ulaştı.
YİĞİDOLAR, YENİLMEZLİK SERİSİNİ 14 MAÇA ÇIKARDI
Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Denizlispor ile 1-1 berabere kalan Sivasspor, ligde toplamda 16. beraberliğine imza attı. Bu sonuçla Sivasspor, ligdeki puanını da 52'ye yükseltti. Ligde son olarak 31 Ocak 2021'de deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 yenilen Yiğidolar, bu karşılaşmanın ardından yenilgi yüzü görmedi.
Kırmızı-beyazlı takım, bugün oynanan Denizlispor karşılaşmasıyla birlikte yenilmezlik serisini ise 14 maça yükseltti. Kırmızı-beyazlı ekip, bu süreçte 7 galibiyet ve 7 beraberlikle 28 puan elde etti.
Sivasspor ayrıca bu sezon 48 gol atarken, kalesinde ise 41 gole engel olamadı.
Maçtan dakikada (İlk yarı)
19. dakikada sağ kanatta topla buluşan Erdoğan'nın ortasında Rodallega topu kafayla uzaklaştırıyor.
22. dakikada Fajr kullandığı köşe vuruşunda Hakan topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak az farkla sol kale direğinin yanından dışarı çıktı.
32. dakikada Uğur'un sol kanattan yaptığı ortada keleci Abdulkadir topu elinde kaçırırken, Kayode meşin yuvarlağı iyi takip ederek yan çizgiden ağlarla buluşturdu. 0-1
39. dakikada Mesanovic'in savunma arkasına gönderdiği topu önünde bulan Sagal, sağ çaprazdan rakibi geçtikten sonra çektiği sert şutta kaleci gole izin vermedi.
Maçtan dakikada (İkinci yarı)
51. dakikada Sivasspor'da sol taç çizgisinden ceza sahası içine doğru Erdoğan orta açtı. Gradel'in kafa vuruşu az farkla auta çıktı.
58. dakikada kaleci Abdülkadir'in hatalı pasıyla buluşan Kayode'nin şutu direkten döndü.
60. dakikada Rodallega tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önledi. Dönen topla ceza sahası içinde buluşan Diskerud'un vuruşu top ağlarla buluştu. 1-1
71. dakikada Denizlispor'da Hasan ile duvar pası yapan Leismann ceza sahasına doğru yöneldi. Uzak mesafeden şansını deneyen Leismann'ın vuruşu auta çıktı.
79. dakikada Sagal, sağ çizgiden rakip ceza sahası içine topla girerek Tusha'ya pasını verdi. Tusha'nın vuruşu ise savunmadan döndü.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Alparslan Dedeş xx, Candaş Elbil xx
Denizlispor: Abdulkadir x, Sakıb xx (Ben Mohammed dk. 67 xx), Muhammet xx, Leismann xx, Özer xx, Bakalorz xx (Diskerud dk. 59 xx), Kubilay xx (Hasan dk. 67 xx), Mesanovic xx (Tusha dk. 62. xx), Murawski xx, Sagal xx, Rodallega xx
Yedekler: Cenk, Dossevi, Recep, Görkem, , Özgür, Ali Yavuz,
Teknik Direktör: Ali Tandoğan
Sivasspor: Ali Şaşal xx, Uğur xx, Camara xx, Caner xx, Ahmet xx (Yalçın dk. 83 ?), Fajr xxx (Ziya dk. 90 ?), Claudemir xx, Hakan xx, Erdoğan xx (Boyd dk. 66 xx), Gradel xx (Felix dk. 83 ?) , Kayode xxx (Kone dk. 83 ?)
Yedekler: Muammer, Samassa, Cofie, Garcia, Kerem, Nınga
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Sarı kartlar: Claudemir (Sivasspor)
Goller: Kayode (dk. 32) (Sivasspor), Diskerud (dk. 60) (Denizlispor)
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