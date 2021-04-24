24 Nisan 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Sevillla, Galatasaray'ın genç oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'na talip!

Sevillla, Galatasaray'ın genç oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'na talip!

'da flaş transfer gelişmesi... Sportif Direktörü Monchi, ’nu adeta adım adım izliyor… gazeteleri, "Türk Ribery" olarak nitelendirdiği Kerem Aktürkoğlu için Sevilla'nın Galatasaray'ın kapısını çalacağını iddia etti.

SPOR
Giriş Tarihi: 24.04.2021
ABONE OL
Sevillla, Galatasaray'ın genç oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'na talip!
G.Saray'a 'dan transfer edilen ve sonrasında gösterdiği performansla adından söz ettiren 'nın radarında... 'da 850 bin lira maaş alan 22 yaşındaki yıldız oyuncunun sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.



ONU UZUN SÜREDİR TAKİP EDİYOR
Avrupa futbolunda 'Yetenek avcısı' olarak tanınan Direktörü Monchi'nin genç oyuncuyu uzun süredir takip ettiği ve bu oyuncuyla ilgili girişimlerde bulunacağı öğrenildi.



AVRUPA'DA YENİ BİR YILDIZ DOĞUYOR
İspanyol medyasından. 'ın haberinde, "Monchi, Türk Ribery Kerem Aktürkoğlu'nu yakından takip ediyor.




'ya yeni bir yıldız daha kazandıracak" ifadelerine yer verildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA