Sevillla, Galatasaray'ın genç oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'na talip!
Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi... Sevilla Sportif Direktörü Monchi, Kerem Aktürkoğlu’nu adeta adım adım izliyor… İspanyol gazeteleri, "Türk Ribery" olarak nitelendirdiği Kerem Aktürkoğlu için Sevilla'nın Galatasaray'ın kapısını çalacağını iddia etti.
G.Saray'a Erzincanspor'dan transfer edilen ve sonrasında gösterdiği performansla adından söz ettiren Kerem Aktürkoğlu Sevilla'nın radarında... Cimbom'da 850 bin lira maaş alan 22 yaşındaki yıldız oyuncunun sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.
ONU UZUN SÜREDİR TAKİP EDİYOR
Avrupa futbolunda 'Yetenek avcısı' olarak tanınan Sevilla Sportif Direktörü Monchi'nin genç oyuncuyu uzun süredir takip ettiği ve bu oyuncuyla ilgili girişimlerde bulunacağı öğrenildi.
AVRUPA'DA YENİ BİR YILDIZ DOĞUYOR
İspanyol medyasından. El Confidencial'ın haberinde, "Monchi, Türk Ribery Kerem Aktürkoğlu'nu yakından takip ediyor.
Avrupa'ya yeni bir yıldız daha kazandıracak" ifadelerine yer verildi.
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