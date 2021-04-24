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Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na dev talip! Ünlü menajer takibe aldı

Son dakika spor haberi...Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve 'de oynanan Göztepe maçında yaptığı hat-trick ile gündem olan 'na 'dan talip çıktı. İspanyol ekibinin dünyaca ünlü menajeri, 22 yaşındaki futbolcuyu takibe aldı.

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Giriş Tarihi: 24.04.2021 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021
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Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na dev talip! Ünlü menajer takibe aldı

Galatasaray'da Radamel Falcao'nun sakatlığı, Mostafa Mohamed'in de coronavirüsü süreci nedeniyle Göztepe maçında ileri uçta görev alan genç oyuncu yaptığı hat-trick ile gündeme oturmuş, taraflı-tarafsız bütün futbolseverlerin takdirini kazanmıştı.

Trabzonspor maçında istenilen veremese de Kerem Aktürkoğlu, Antalya deplasmanında Galatasaray'ın en büyük kozu olacak. Kerem'in bu sezon gol attığı 4 maçta 3 galibiyet 1 mağlubiyet alan sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör , antrenmanlarda genç oyuncu ile yakından ilgileniyor.

Mbaye Diagne'nin kiralık gitmesi ve Younes Belhanda'nın sözleşmesinin fesh edilmesiyle birlikte Kerem Aktürkoğlu, attığı 6 golle şu anda takımda yer alan oyuncular arasında en golcü 3 futbolcudan biri durumunda. Genç oyuncu, 2 gol daha atması durumunda 8 gole ulaşacak ve Falcao ile sayıyı eşitleyecek.

Öte yandan genç oyuncu sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da adından sıkça söz ettirmeye başladı.

Futbol dünyasında "Yetenek avcısı" olarak tanınan Monchi'nin genç oyuncuyu uzun süredir takip ettiği ve bu oyuncuyla ilgili girişimlerde bulunacağı öğrenildi. Genç oyuncunun, Galatasaray ile Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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