Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na dev talip! Ünlü menajer takibe aldı

Mbaye Diagne'nin kiralık gitmesi ve Younes Belhanda'nın sözleşmesinin fesh edilmesiyle birlikte Kerem Aktürkoğlu, attığı 6 golle şu anda takımda yer alan oyuncular arasında en golcü 3 futbolcudan biri durumunda. Genç oyuncu, 2 gol daha atması durumunda 8 gole ulaşacak ve Falcao ile sayıyı eşitleyecek.