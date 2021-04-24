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Marega'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Son dakika haberleri... ile transfer görüşmeleri yaptığı iddia edilen Portolu futbolcu , hakkında çıkan haberleri yalanladı.

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Giriş Tarihi: 24.04.2021
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Marega'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

'nun Malili forveti , hakkında çıkan transfer haberlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bir süredir 'ye transfer olacağı ve sarı-lacivertlilerle görüştüğü konuşulan 30 yaşındaki futbolcu, paylaştığı mesajda hiç bir kulüple görüşmediğini ifade etti.

, "Menajerim, son günlerde kimseye röportaj vermedi. 'deki herhangi bir kulüple beni ilişkilendirmeyi kesmelisiniz, hiçbiriyle bir görüşmem yok ve iddialar doğru değil" diye konuştu.

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