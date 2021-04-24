Marega'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Marega, "Menajerim, son günlerde kimseye röportaj vermedi. Türkiye'deki herhangi bir kulüple beni ilişkilendirmeyi kesmelisiniz, hiçbiriyle bir görüşmem yok ve iddialar doğru değil" diye konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN