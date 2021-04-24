CANLI | Antalyaspor - Galatasaray maçı canlı izle
Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşıyor. Saat 20.30'da başlayan mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetiyor. Lige son haftalardaki kötü sonuçlarıyla şampiyonluk yarışında yara alan sarı-kırmızılılarda hedef mutlak 3 puan... Taraftarlar maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler.
Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında bugün deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.
Antalya Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Taraftarlar maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler.
ANTALYASPOR-GALATASARAY İLK 11'LER
Antalyaspor: Boffin, Mert, Naldo, Bahadır, Kudriashov, Ufuk, Bünyamin, Amilton, Serdar Gürler, Ribeiro, Podolski..
Galatasaray: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu
MAÇ ÖNCESİ NOTLAR
Lige son haftalardaki kötü sonuçlarıyla şampiyonluk yarışında yara alan sarı-kırmızılı ekip, 34 müsabakada 20 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Galatasaray, haftaya 66 puanla lider Beşiktaş'ın 6, ikinci Fenerbahçe'nin 3 puan gerisinde 3. sırada girdi.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde rahat bir sezon geçiren Akdeniz temsilcisi ise 35 müsabaka sonunda 42 puan topladı ve 12. sırada yer aldı.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabaka 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.
SARI-KIRMIZILI TAKIMDA 4 EKSİK
Galatasaray'da 4 futbolcu çeşitli nedenlerle Antalyaspor maçının kadrosunda yer alamayacak.
Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Henry Onyekuru ve DeAndre Yedlin ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı için karantinada olan Mustafa Muhammed maçta forma giyemeyecek.
Galatasaray'da müsabaka öncesinde Oghenekaro Etebo da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
SON 8 MAÇTA 2 GALİBİYET
Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 8 karşılaşmanın sadece 2'sinde galip gelebildi.
Sarı-kırmızılı takım, son 8 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.
Bu maçlarda Hes Kablo Kayserispor ve Göztepe'yi yenen Galatasaray, Demir Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor ile berabere kaldı, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor'a mağlup oldu.
İKİ TAKIMIN 50. RANDEVUSU
Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 50. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 49 maçta sarı-kırmızılılar 29, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 13 müsabakada ise eşitliği bozamadı.
Galatasaray'ın 97 golüne, Akdeniz ekibi 46 golle karşılık verdi.
Galatasaray son 9 maçta mağlup olmadı
Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 9 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.
Kırmızı-beyazlılar karşısında son yenilgisini 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 5 sezonda rakibiyle yaptığı lig maçlarında mağlubiyet görmedi.
Bu süreçte 6 galibiyet, 3 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, 23 gol atarken, sadece 6 gol yedi.
ANTALYA'DAKİ MAÇLAR
Galatasaray ile Antalyaspor, lig tarihinde Antalya'da 24 maç yaptı.
Antalya'daki maçlarda Galatasaray 14, ev sahibi ekip 3 kez galip geldi, 7 maç da berabere sonuçlandı.
Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda Antalyaspor'a 45 gol atarken, kalesinde ise 23 gol gördü.
ANTALYASPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in 37. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Galatasaray karşılaşacak. 24 Nisan Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
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