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CANLI | Antalyaspor - Galatasaray maçı canlı izle

Galatasaray, 'in 37. haftasında ile karşılaşıyor. Saat 20.30'da başlayan mücadeleyi hakem yönetiyor. Lige son haftalardaki kötü sonuçlarıyla şampiyonluk yarışında yara alan sarı-kırmızılılarda hedef mutlak 3 puan... Taraftarlar maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler.

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Giriş Tarihi: 24.04.2021 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021
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CANLI | Antalyaspor - Galatasaray maçı canlı izle

Galatasaray, 'in 37. haftasında bugün deplasmanda ile karşılaşacak.

Antalya Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem yönetecek.

Taraftarlar maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler.

ANTALYASPOR-GALATASARAY İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Mert, Naldo, Bahadır, Kudriashov, Ufuk, Bünyamin, Amilton, Serdar Gürler, Ribeiro, Podolski..

Galatasaray: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu

MAÇ ÖNCESİ NOTLAR

Lige son haftalardaki kötü sonuçlarıyla şampiyonluk yarışında yara alan sarı-kırmızılı ekip, 34 müsabakada 20 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Galatasaray, haftaya 66 puanla lider 'ın 6, ikinci 'nin 3 puan gerisinde 3. sırada girdi.

Teknik direktör yönetiminde rahat bir sezon geçiren Akdeniz temsilcisi ise 35 müsabaka sonunda 42 puan topladı ve 12. sırada yer aldı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabaka 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.

SARI-KIRMIZILI TAKIMDA 4 EKSİK

Galatasaray'da 4 futbolcu çeşitli nedenlerle Antalyaspor maçının kadrosunda yer alamayacak.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan , ve ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı için karantinada olan maçta forma giyemeyecek.

Galatasaray'da müsabaka öncesinde Oghenekaro Etebo da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

SON 8 MAÇTA 2 GALİBİYET

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 8 karşılaşmanın sadece 2'sinde galip gelebildi.

Sarı-kırmızılı takım, son 8 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda ve 'yi yenen Galatasaray, , Fatih Karagümrük ve ile berabere kaldı, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor'a mağlup oldu.

İKİ TAKIMIN 50. RANDEVUSU

Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 50. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 49 maçta sarı-kırmızılılar 29, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 13 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 97 golüne, Akdeniz ekibi 46 golle karşılık verdi.

Galatasaray son 9 maçta mağlup olmadı

Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 9 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

Kırmızı-beyazlılar karşısında son yenilgisini 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 5 sezonda rakibiyle yaptığı lig maçlarında mağlubiyet görmedi.

Bu süreçte 6 galibiyet, 3 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, 23 gol atarken, sadece 6 gol yedi.

ANTALYA'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Antalyaspor, lig tarihinde Antalya'da 24 maç yaptı.

Antalya'daki maçlarda Galatasaray 14, ev sahibi ekip 3 kez galip geldi, 7 maç da berabere sonuçlandı.

Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda Antalyaspor'a 45 gol atarken, kalesinde ise 23 gol gördü.

ANTALYASPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 37. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Galatasaray karşılaşacak. 24 Nisan Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

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