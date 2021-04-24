Aslan Mohemmed ile güldü | Antalyaspor: 0 - Galatasaray: 1 (MAÇ SONUCU ÖZET) Süper Lig 37. hafta...

Spor Toto Süper Lig 'in 37. hafta karşılaşmasında Antalyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 1-0 kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 77. dakikada Mostafa Mohamed kaydetti. Ev sahibi ekipte Lukas Podolski 59. dakikada çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 69'a çıkardı ve maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Antalyaspor ise 42 puanda kaldı.