24 Nisan 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Aslan Mohemmed ile güldü | Antalyaspor: 0 - Galatasaray: 1 (MAÇ SONUCU ÖZET) Süper Lig 37. hafta...

Aslan Mohemmed ile güldü | Antalyaspor: 0 - Galatasaray: 1 (MAÇ SONUCU ÖZET) Süper Lig 37. hafta...

Galatasaray, 'in 37. haftasında ile karşılaştı. Şampiyonluk yarışı için mutlak 3 puan iddiasıyla sahaya çıkan Sarı Kırmızılı ekip rakibini 77.dakikada Mostafa Mohamed'in kaydettiği golle 1-0 mağlup etti. Maçın özetini ve tüm detaylarını ligdeki en güncel puan tablosunu haberimizde bulabilirsiniz.

SPOR A Haber
Giriş Tarihi: 24.04.2021 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021
ABONE OL
Aslan Mohemmed ile güldü | Antalyaspor: 0 - Galatasaray: 1 MAÇ SONUCU ÖZET Süper Lig 37. hafta...
Spor Toto 'in 37. hafta karşılaşmasında Antalyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 1-0 kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 77. dakikada Mostafa Mohamed kaydetti. Ev sahibi ekipte Lukas Podolski 59. dakikada çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 69'a çıkardı ve maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Antalyaspor ise 42 puanda kaldı.

ANTALYASPOR -GALATASARAY MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI ÖZET

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından Fredy'nin sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

9. dakikada Ömer Bayram'ın ceza sahası içi sol tarafından arka direğe kestiği ortada Emre Akbaba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

13. dakikada Halil Dervişoğlu'nun ceza sahası dışından vuruşu meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
33. dakikada Emre Akbaba'nın ceza sahası dışından sert şutu yan direğe çarparak oyun alanına döndü.
34. dakikada ceza sahası sağ çaprazından kazanılan serbest vuruşta Gedson Fernandes'in direk kaleye gönderdiği şutta kaleci Boffin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

35. dakikada Gedson Fernandes'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Boffin güçlükle meşin yuvarlağı kontrol etti.
41. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından kazanılan serbest vuruşta Ömer Bayram'ın şutunda kaleci Boffin son anda meşin yuvarlağı tokatlayarak kornere çeldi.
45+3 dakikada çalımlarla ceza alanına giren Kerem Aktürkoğlu, pasını kale önündeki Halil Dervişoğlu'na bıraktı. Halil'in dokunuşunda kaleci Boffin meşin yuvarlağı çıkardı.
45+4. dakikada Emre Akbaba'nın ceza sahası içinden sert şutunda kaleci Boffin meşin yuvarlağı çıkardı.

Maçtan dakikalar(İkinci yarı)
57. dakika ceza alanı dışından kazanılan serbest vuruşta Ömer Bayram'ın sert şutunu kaleci çıkardı.
58. dakikada Podolski, Şener'e yaptığı faulün ardından 2 sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
69. dakikada sağ kanattan ceza alanı giren Kerem Aktürkoğlu pasını Arda'ya bıraktı. Arda'nın pasında penaltı noktası yakınında topla buluşan Mostafa Mohamed'in sert şutu yan kale direğine çarparak oyuna döndü.

70. dakikada Mostafa Mohamed'in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci güçlükle çıkardı.
71. dakikada Halil Dervişoğlu, ceza alanı sağ çaprazında kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda top yandan auta gitti.
77. dakikada sağ kanattan ceza alanına giren Şener, son çizgiye inerek içeri çevirdiği topa kale önünde Mostafa Mohamed vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

Maç bitiminde Kudriashov, hakeme itirazlarından ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü.

Maçın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Galatasaray, FT Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.



Stat: Antalya
Hakemler: xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Süleyman Özay xx
FT Antalyasppor: Boffin xxx, Bahadır Öztürk x (Ali Eren İyican dk. 45 x), Kudriashov x, Naldo x, Mert Yılmaz x (Nuri Şahin dk. 80 ?), Bünyamin Balcı x, Amilton xx, Ufuk Akyol x, Fredy xx, Serdar Gürler x (Orgill dk. 21 x), Podolski x
Yedekler:Doğukan Özkan, Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Drole, Omar İmeri
Teknik Direktör:

Galatarasay: Muslera xx, Şener Özbayraklı xxx, Donk xx, Marcao xx, Ömer Bayram xx, Etebo xx (Taylan Antalyalı dk. 90 ?), Emre Akbaba xx (Mostafa Mohamed dk. 64 xxx), Gedson Fernandes xxx, Emre Kılınç xx (Arda Turan dk. 64 xx), Kerem Aktürkoğlu xx (Oğulcan Çağlayan dk. 90 ?), Halil Dervişoğlu xx (Babel dk. 78 x)
Yedekler: Okan Koçuk, Emre Taşdemir, Luyındama, Saracchi, Feghouli
Teknik direktör: Fatih Terim
Gol: Mostafa Mohamed (dk. 77) (Galatasaray)
Kırmızı kartlar: Podolski (dk. 58), Kudriashov (Maç sonunda)
Sarı kartlar: Podolski, Mert Yılmaz, Nuri Şahin, Naldo (FT Antalyaspor), Arda Turan (Galatasaray)

Antalyaspor maçında kulübeye çekiliyor ANTALYASPOR MAÇINDA KULÜBEYE ÇEKİLİYOR
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA