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Yunus Emre Başar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı

'nın başkenti 'da düzenlenen 'nda grekoromen stil 77 kiloda mücadele eden , gümüş madalyanın sahibi oldu.

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Giriş Tarihi: 24.04.2021 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021
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Yunus Emre Başar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı

Milli güreşçi, grekoromen stil 77 kilo finalinde dünya ve Avrupa şampiyonu Macar Tamas Lorincz ile karşılaştı.

Tecrübeli rakibine 8-0 teknik üstünlükle yenilen Yunus Emre, gümüş madalya aldı. Olimpiyat ikincisi Lorincz, kariyerindeki dördüncü Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Milli sporcu Yunus Emre, Avrupa şampiyonalarında büyükler kategorisinde ilk madalyasını kazandı.

Yunus Emre Başar, Polonya'da ilk turda Ermeni Varuzhan Grigoryan'ı 9-0 sayı tuşuyla, çeyrek finalde Avrupa şampiyonu Azerbaycanlı Sanan Suleymanov'u 8-5, yarı finalde de Ukraynalı Dmytro Pyshkov'u 4-0 yenmişti.

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