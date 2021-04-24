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Başkan Erdoğan'dan Rıza Kayaalp’e tebrik telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp’i telefonla arayarak tebrik etti.

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Giriş Tarihi: 24.04.2021 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021
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Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, 130 kiloda 10'uncu kez altın madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp'i, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla arayarak tebrik etti.

Olimpiyatta da altın beklediğini aktaran Recep Tayyip Erdoğan, "3-1 ile kazanman bize yetmez senden tuş ederek kazanmanı bekliyorum" derken,

Kayaalp de, "İki maçta sayı tuşu, yarı final maçında da tuşladım ama final maçları zorlu geçiyor ama inşallah 11. maçı tuşla kazanacağım" dedi.

Başkan Erdoğandan şampiyona tebrik telefonu BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ŞAMPİYONA TEBRİK TELEFONU

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