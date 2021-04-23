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Taha Akgül Avrupa tarihine geçti! O isimleri geri bıraktı

Dünya ve olimpiyat şampiyonu Milli güreşçi , elde ettiği 8. şampiyonluğuyla Valentin Yordanov ve Buvaysa Saytiyev'i geride bıraktı.

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Giriş Tarihi: 23.04.2021 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021
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Taha Akgül Avrupa tarihine geçti! O isimleri geri bıraktı

Dünya ve olimpiyat şampiyonu , 'da düzenlenen Güreş Şampiyonası'nda elde ettiği 8. altın madalyayla Avrupa güreş tarihine geçti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya, serbest stil 125 kiloda 8. Avrupa şampiyonluğunu elde eden Taha Akgül, Avrupa güreş tarihinde serbest stilde en fazla Avrupa şampiyonu olan güreşçi unvanını elde etti.

Serbest stilde, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu Valentin Yordanov'un 7, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu Buvaysa Saytiyev'in 6 Avrupa şampiyonluğu var.

Yordanov ve Saytiyev'i geride bırakan milli güreşçi, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, , 2019 ve 2021 yıllarında Avrupa şampiyonalarında altın madalya kazandı. Taha Akgül sakatlığı nedeniyle geçen sene 'da düzenlenen 'na katılamadı.

Milli güreşçi, 8 Avrupa şampiyonluğunun yanı sıra 2014 yılında Taşkent'te ile 2015'te Las Vegas'ta Dünya Şampiyonu ve 2016 Rio'da olimpiyat şampiyonu oldu.

Taha Akgül'ün , 2013 Dünya Üniversite Oyunları ve 2019 Askeri Olimpiyat Oyunları şampiyonlukları da var.

Taha Akgül 8. kez Avrupa şampiyonu... TAHA AKGÜL 8. KEZ AVRUPA ŞAMPİYONU...

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