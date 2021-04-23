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Son dakika spor haberi | Beşiktaş'ta kötü haber! Cyle Larin Kayserispor maçında yok...

Son dakika spor haberleri... 'de oynanan maçında sakatlanan , ile oynanacak maçta kadroya alınmadı. Kanadalı yıldız , bu maçta forma giyemeyecek.

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Giriş Tarihi: 23.04.2021 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021
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Son dakika spor haberi | Beşiktaş'ta kötü haber! Cyle Larin Kayserispor maçında yok...

Süper Lig'in 37'nci haftasında yarın sahasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek Beşiktaş'a, Cyle Larin'den kötü haber geldi.

Sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Kanadalı golcü, Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada "Cyle Larin'in gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sağ uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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