Son dakika spor haberi | Beşiktaş'ta kötü haber! Cyle Larin Kayserispor maçında yok...

Süper Lig'in 37'nci haftasında yarın sahasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek Beşiktaş'a, Cyle Larin'den kötü haber geldi.

Sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Kanadalı golcü, Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Cyle Larin'in Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirmehttps://t.co/NhrQYZWFtY — Beşiktaş JK (@Besiktas) April 23, 2021

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada "Cyle Larin'in gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sağ uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.