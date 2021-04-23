Son dakika | Milan'da şoke eden Hakan Çalhanoğlu gelişmesi! Görüşmeler tıkandı

Yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic ile sözleşme yenileyen Milan'da gözler sezon sonu kontratı sona erecek milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'a çevrilmiş durumda. İkili arasında yapılan görüşmelerle ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı.

Sky Sports, Hakan Çalhanoğlu ile Milan, arasında gerçekleştirilen görüşmelerin durma noktasına geldiğini ileri sürdü. Görüşmelerin tıkanmasının nedeni olarak milli futbolcunun maaş talebi ve İtalyan kulübün bu isteğe karşılık vermemesi gösterildi.

JUVENTUS İDDİASI

Haberde ayrıca, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 27 yaşındaki futbolcuyla Juventus'un ciddi şekilde ilgilendiğini belirtti. Son olarak Serie A'da oynanan Sassuolo maçında nefis bir gole imza atan milli yıldızımız, bu sezon ligdeki gol sayısını 3 çıkarmıştı. Hakan, İtalyan devinde bu sezon çıktığı toplam 37 maçta ise 8 gol 11 asistlik bir performans sergiledi.