Galatasaray'da ultrAslan krizi! Terim'i istifaya çağırdılar!
Galatasaray'ın en büyük taraftar oluşumu olan ultrAslan'ın lideri, "Terim bıraksın" mesajı attı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar adeta ikiye bölünürken sosyal medya üzerinden çok şiddetli tartışmalar yaşandı.
Evinde Trabzon ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara alan Galatasaray'da yeni bir kriz çıktı. Sarı-Kırmızılı tribünlerin en önemli taraftar oluşumu olan ultrAslan'ın lideri Sebahattin Şirin şok bir mesaj yayınladı.
G.SARAYIMIZIN ÖNÜNÜ AÇIN
Şirin kendi twitter hesabından, "Mustafa Cengiz ve Teknik Heyetimizden Galatasarayımızın önünü açmasını istiyoruz" ifadesini kullandı. Bu mesaj sonrası ortalık karıştı.
ÖLENE KADAR SENİNLEYİZ!
Galatasaraylı taraftarlar adeta ikiye bölünürken sosyal medya üzerinden sert tartışmalar yaşandı. Bazı taraftarlar ultrAslan'a tepki olarak "#ÖleneKadarTerimleyiz" hasthag'ini açtı.
TERİM'İ BİRE BİR BEN GETİRDİM
Tepkiler üzerine Sebahattin Şirin şok bir mesaj daha attı. Şirin, "Fatih hocanın G.Saray'a son gelişi bire bir şahsım tarafından gerçekleşmiştir" dedi. Bu sözler yeni bir tartışma getirdi.
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