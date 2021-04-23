23 Nisan 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray'da ultrAslan krizi! Terim'i istifaya çağırdılar!

Galatasaray'da ultrAslan krizi! Terim'i istifaya çağırdılar!

'ın en büyük taraftar oluşumu olan 'ın lideri, " bıraksın" mesajı attı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar adeta ikiye bölünürken sosyal medya üzerinden çok şiddetli tartışmalar yaşandı.

SPOR
Giriş Tarihi: 23.04.2021
ABONE OL
Galatasaray'da ultrAslan krizi! Terim'i istifaya çağırdılar!

Evinde ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara alan 'da yeni bir kriz çıktı. Sarı-Kırmızılı tribünlerin en önemli taraftar oluşumu olan 'ın lideri şok bir mesaj yayınladı.

G.SARAYIMIZIN ÖNÜNÜ AÇIN
Şirin kendi twitter hesabından, " ve Teknik Heyetimizden Galatasarayımızın önünü açmasını istiyoruz" ifadesini kullandı. Bu mesaj sonrası ortalık karıştı.

ÖLENE KADAR SENİNLEYİZ!
Galatasaraylı taraftarlar adeta ikiye bölünürken sosyal medya üzerinden sert tartışmalar yaşandı. Bazı taraftarlar ultrAslan'a tepki olarak "#ÖleneKadarTerimleyiz" hasthag'ini açtı.

TERİM'İ BİRE BİR BEN GETİRDİM
Tepkiler üzerine Sebahattin Şirin şok bir mesaj daha attı. Şirin, " G.Saray'a son gelişi bire bir şahsım tarafından gerçekleşmiştir" dedi. Bu sözler yeni bir tartışma getirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA