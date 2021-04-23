Galatasaray'da ultrAslan krizi! Terim'i istifaya çağırdılar!

TERİM'İ BİRE BİR BEN GETİRDİM

Tepkiler üzerine Sebahattin Şirin şok bir mesaj daha attı. Şirin, "Fatih hocanın G.Saray'a son gelişi bire bir şahsım tarafından gerçekleşmiştir" dedi. Bu sözler yeni bir tartışma getirdi.

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