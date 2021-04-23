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Beşiktaş'ta flaş gelişme! Larin sakatlığında son durum ne?

Beşiktaş haberleri son dakika | Sivasspor maçının son bölümlerinde adale sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan , karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışılıyor.

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Giriş Tarihi: 23.04.2021
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Beşiktaş'ta flaş gelişme! Larin sakatlığında son durum ne?

Cenk Tosun ve Aboubakar'dan yoksun kalan Siyah-Beyazlılar'da, Larin'in sakatlanması moralleri bozsa da, 26 yaşındaki forvetin yarın oynanacak maça yetişme ihtimali hayli yüksek. Nevzat Demir Tesisleri'nde dün 3 saat tedavi uygulanan Larin'in şikayetlerinin giderek azaldığı öğrenildi. Fanatik'in haberine göre; Sağlık ekibinin üzerine titrediği Larin'in bugünkü antrenmanda kendini denemesi, bir aksilik çıkmaması halinde son taktik provaya katılıp, Kayserispor maçının kadrosunda yer alması bekleniyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, Cenk ile Aboubakar'ın yokluğunda Larin'in mutlaka yetiştirilmesini istiyor.

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