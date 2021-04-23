Fenerbahçe bombayı patlatıyor: Marega an meselesi!

Sarı-Lacivertli kurmayların Covid-19 nedeniyle seyahatlerde yaşanan sıkıntı nedeniyle şu anda yüz yüze görüşme gerçekleştirememiş olsa da en kısa sürede hem Marega hem de menajeri ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirecekler.