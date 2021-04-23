Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Tuncay Becedek vefat etti
Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Tuncay Becedek, vefat etti. Fenerbahçe Kulübü'nden Becedek için taziye mesajı paylaşıldı. Açıklamada, "Tuncay Becedek'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." denildi.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "1962-64 yıllarında formamızı giyen, 1963-64 sezonundaki şampiyon kadromuzda yer alan eski futbolcularımızdan Tuncay Becedek'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Tuncay Becedek'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.