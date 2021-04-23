23 Nisan 2021, Cuma
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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Tuncay Becedek vefat etti

'nin eski futbolcularından , vefat etti. Fenerbahçe Kulübü'nden Becedek için taziye mesajı paylaşıldı. Açıklamada, "Tuncay Becedek'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." denildi.

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Giriş Tarihi: 23.04.2021 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021
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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Tuncay Becedek vefat etti

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "1962-64 yıllarında formamızı giyen, 1963-64 sezonundaki şampiyon kadromuzda yer alan eski futbolcularımızdan Tuncay Becedek'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Tuncay Becedek'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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