İşte Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi! İtalyan basını transferi duyurdu

Juventus'tan yıllık 31 milyon euro kazanan ve sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecek olan Cristiano Ronaldo'nun 20 milyon eurodan aşağıda bir teklifi kabul etmeyeceği konuşuluyor. Manchester United'ın bu ücreti kabul edip etmeyeceği merak konusu. Ancak Ronaldo'nun İngiltere'ye dönmeye sıcak baktığı biliniyor.

6 YIL MANCHESTER UNITED'DA OYNADI

Cristiano Ronaldo, bu sezon Juventus ile çıktığı toplam 38 maçta 32 kez rakip ağları havalandırmayı başardı. Portekizli yıldız futbolcu 2003-2009 yılları arasında Manchester United forması giymişti.