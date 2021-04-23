İşte Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi! İtalyan basını transferi duyurdu
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen ve sezon sonunda çizme ekibinden ayrılması gündemde olan Cristiano Ronaldo hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Portekizli futbolcunun bir sonraki adresinin neresi olacağı merakla beklenirken, çizme basınında çarpıcı bir haber yapıldı. İşte detaylar...
Juventus'un Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, Manchester United'a dönmeye hazırlanıyor.
İtalyan basınından Football Italia'nın La Gazzetta dello Sport'a dayandırdığı habere göre, Ronaldo, Manchester United'a geri dönmeye çok yakın. Haberde Kırmızı Şeytanların eski yıldızı için harekete geçtiği ve menajeri Jorge Mendes ile temas kurduğu belirtildi.
Juventus'tan yıllık 31 milyon euro kazanan ve sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecek olan Cristiano Ronaldo'nun 20 milyon eurodan aşağıda bir teklifi kabul etmeyeceği konuşuluyor. Manchester United'ın bu ücreti kabul edip etmeyeceği merak konusu. Ancak Ronaldo'nun İngiltere'ye dönmeye sıcak baktığı biliniyor.
6 YIL MANCHESTER UNITED'DA OYNADI
Cristiano Ronaldo, bu sezon Juventus ile çıktığı toplam 38 maçta 32 kez rakip ağları havalandırmayı başardı. Portekizli yıldız futbolcu 2003-2009 yılları arasında Manchester United forması giymişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Nihat Hatipoğlu canlı yayın Zoom bağlantısı nasıl, nereden yapılır? atv.com.tr Nihat Hatipoğlu Zoom bağlantı yolları...
- Bekçi alımı için takvim... Bekçi alımı ne zaman, hangi illere yapılacak? 2021 bekçi alımı olacak mı?
- A101'den cumartesi sürprizi! 24-30 Nisan 2021 A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Haftanın Yıldızları...
- Son dakika kripto para haberleri: Bitcoin yükselir mi, düşer mi? Bitcoin için flaş atak...
- 23 Nisan korona tablosu: Sağlık Bakanlığı bugünkü vaka sayısı kaç oldu, kaç kişi öldü? Türkiye Kovid-19 son durum
- ATA AÖF vize sonuçları açıklandı mı? 2021 Atatürk Üniversitesi bahar dönemi vize sınavı sonuçları ne zaman belli olacak?
- Müjdeler peş peşe geliyor! Emekliye 510 TL zam! SSK Bağ-Kur emekli maaşı ve ek ödeme artışı ne kadar? Temmuz zammı ile...
- MEB son açıklamalar: 25 Nisan'da İOKBS sınavı var mı? 2021 İOKBS ne zaman? Bursluluk sınavı ertelendi mi, iptal mi?
- LCDP final sezonunda İstanbul olacak mı? Netflix La Casa De Papel 5. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon fragmanı...
- Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 23 Nisan Cuma evde bakım maaşı hangi illere yattı? e-Devlet sorgulama!
- Müjde verildi! Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ayın kaçında verilecek?
- En az 5.000 TL maaş verilecek! Kızılay personel alımı hangi kadrolara yapılacak? 2021 başvuru şartları...