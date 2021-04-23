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İşte Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi! İtalyan basını transferi duyurdu

İtalya Serie A ekiplerinden forması giyen ve sezon sonunda çizme ekibinden ayrılması gündemde olan hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Portekizli futbolcunun bir sonraki adresinin neresi olacağı merakla beklenirken, çizme basınında çarpıcı bir haber yapıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 23.04.2021 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021
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İşte Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi! İtalyan basını transferi duyurdu

'un Portekizli yıldız futbolcusu , 'a dönmeye hazırlanıyor.

İtalyan basınından Football Italia'nın La Gazzetta dello Sport'a dayandırdığı habere göre, Ronaldo, Manchester United'a geri dönmeye çok yakın. Haberde Kırmızı Şeytanların eski yıldızı için harekete geçtiği ve menajeri ile temas kurduğu belirtildi.

Juventus'tan yıllık 31 milyon euro kazanan ve sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecek olan Cristiano Ronaldo'nun 20 milyon eurodan aşağıda bir teklifi kabul etmeyeceği konuşuluyor. Manchester United'ın bu ücreti kabul edip etmeyeceği merak konusu. Ancak Ronaldo'nun İngiltere'ye dönmeye sıcak baktığı biliniyor.

6 YIL MANCHESTER UNITED'DA OYNADI

Cristiano Ronaldo, bu sezon Juventus ile çıktığı toplam 38 maçta 32 kez rakip ağları havalandırmayı başardı. Portekizli yıldız futbolcu 2003-2009 yılları arasında Manchester United forması giymişti.

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