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Demba Ba'dan ayrılık açıklaması: Konuşulanların çoğu fesih nedeni değildir

ile yollarını ayıran Senegalli golcü , ayrılığın ardından ilk kez açıklama yaptı. Sosyal medya hesabı üzerinde bir paylaşım gerçekleştiren tecrübeli golcü, son günlerde konuşulan birçok şeyin, fesih nedeni olmadığını belirtti.

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Giriş Tarihi: 23.04.2021 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021
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Demba Ba'dan ayrılık açıklaması: Konuşulanların çoğu fesih nedeni değildir

Eski takım arkadaşlarına başarılar dileyen Demba Ba, "Ortak bir karar ile Başakşehir ve ben yollarımızı ayırmaya karar verdik. Son birkaç gün içinde konuşulanların çoğu, fesih nedeni değildir. Bu son seneler için teşekkürler. Arkadaşlar sizlere gelecekte başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Başakşehirde ayrılık BAŞAKŞEHİR'DE AYRILIK
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