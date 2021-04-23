'Avrupa Süper Ligi' projesine yaptırım olacak mı? UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı açıkladı

"BÖYLE BİR GİRİŞİMİN YAKIN ZAMANDA BİR DAHA OLACAĞINI ZANNETMİYORUM"

Yardımcı, Avrupa Süper Ligi'ni kurmaya çalışan kulüplerin bir daha böyle bir girişimde bulunmayacağına inandığını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Büyük bir hayal kırıklığı ile sonuçlandı. Yalnızca iki gün sürdü. Onlar da kendi aralarında uzun zamandır görüşüyorlardı, anlaşma olsa bile 48 saat sonra önce İngiliz kulüpleri, ardından İtalyan kulüpleri ligden çıktı. Böyle bir girişimin yakın zamanda bir daha olacağını zannetmiyorum. 2024 sonrası formatı UEFA Kongresi'nde onaylandı. Yeni format 2024 sonrası sistemde olacak. Kulüpler sanırım şöyle karar verdi, iki alternatifleri vardı ya kısa vadede kendi menfaatleri için para önemli olacaktı veya bu işten vazgeçip dayanışma içinde, sistemin içerisinde kalarak bütün Avrupa'yı kucaklayan sistemde devam edeceklerdi. Onlar ikinci alternatifi seçtiler, sağduyulu davrandılar. Sistem içerisinde kalarak bundan sonraki turnuvalarda yer alacaklar. UEFA dünyanın en değerli konfederasyonu. Avrupa futbolu zaten başarılı, bu başarıyı, bu sistemi bozmanın hiçbir anlamı yoktu. Sağduyu hakim oldu ve hatalarından çok çabuk geri döndüler."

UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Yardımcı, "Bu kulüplere herhangi bir yaptırım olacak mı?" sorusuna ise "Bugün video konferans yöntemiyle ilk yönetim kurulu toplantımız olacak. Bu konuları gündeme getireceğiz diye düşünüyorum. EURO 2020 ve yeni uygulamaya konulacak 2024 formatıyla ilgili iki gündemimiz olacak. Yaptırım var mı yok mu? Onu şu an bilemiyorum." yanıtını verdi.