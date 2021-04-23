'Avrupa Süper Ligi' projesine yaptırım olacak mı? UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı açıkladı
UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, "Avrupa Süper Ligi'nin gerçekleşmesinin imkan ve ihtimali yoktu." dedi.
Servet Yardımcı, yaptığı açıklamada, UEFA Kongresi için geçtiğimiz pazar günü İsviçre'ye gittiğini belirterek, "Avrupa Kulüpler Birliği cuma günü son toplantısını yapacak ve UEFA'nın yeni formatıyla ilgili nihai teyidini verecekti. Fakat cuma günü herhangi bir bilgi alamadık. Pazar günü Montrö'ye vardığımızda kulüplerin deklarasyonlarıyla karşılaştık. Bizim için tabii büyük bir sürpriz oldu. Bu denemeler yıllardır yapılmakta. UEFA hiçbir zaman buna müsaade etmedi. Bu kulüplerin bu kadar güçlenerek bugünkü konumlarına ulaşması UEFA sayesinde olmuştur." ifadelerini kullandı.
UEFA'nın Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi başarılı organizasyonlarının yanına şimdi de Konferans Ligi'ni eklediğini hatırlatan Yardımcı, şunları kaydetti:
"Bunlar dünyanın en iyi futbol organizasyonları. Buradaki gelirin büyük bölümü zaten büyük kulüplere gidiyor. Finansal açıdan her türlü kazançlarını elde edebiliyor. UEFA bu turnuvalardaki gelirin yüzde 80'ini tüm federasyonlara dağıtıyor. Bu turnuvalarda yer almayan kulüplerin federasyonlarına da dayanışma ruhu adı altında para ödüyor. UEFA Avrupa futbolunun menfaatlerini koruyor, geleceğini inşa ediyor. Bu kulüpler bu tavırlarıyla, tipik bir darbe girişiminde bulundular. Kabul edilemezdi. Darbe teşebbüsünü UEFA Başkanı Alexander Ceferin'in güçlü ve katı duruşu liderliğinde, yönetim kurulu ve tüm UEFA heyeti engelledi. UEFA ve FIFA çok katı bir dayanışma örneği gösterdi, birlik, beraberlik mesajları verildi. Hiçbir şekilde buna müsaade edilmeyeceği söylendi. Özellikle kongredeki bu duruş çok önemliydi. 55 federasyon deklarasyon açıkladı. Özellikle FIFA Başkanı Infantino'nun konuşması da çok değerli oldu. Burada futbolun esas sahipleri olan taraftarlar, futbolcular ve teknik direktörler de tepki gösterdiler. İngiliz kulüpleri bunu anladılar. Avrupa futbolunun sahibi bu 12 kulübün başkanı olamaz. 12 kulüp başkanı o kulüplerin geçici olarak başındadır, kalıcı olan ise taraftar, şehir ve semttir. Avrupa futbolunun patronu UEFA'dır. UEFA kontrol eder, UEFA adaleti dağıtır. Kulüpler hatalarından çok çabuk döndüler, kulüplerin gerçek sahiplerinin taraftarlar olduğunu anladılar."
"Çok çabuk çözüldüler. Çözülmeyi bekliyorduk ama daha da çabuk çözüldüler. Eğer ısrar etmiş olsalardı, büyük zorluklar ve yaptırımlar olacaktı." sözlerini kullanan Servet Yardımcı, "Düşünebiliyor musunuz? Bütün federasyonlar, UEFA, siyasi otoriteler bu konsepte karşıyken kapalı devre kendi liglerini oluşturma planını yapıyorsun. Hakemi nereden bulacaksın? Hiçbir federasyon sana hakem göndermeyecek, bir hakemin yetişmesi 10 yılı buluyor. Siyasi otoriteler statların sahibi, statları sana vermeyebilirler. Belki birkaç kulübün kendi stadı olabilir o kadar. Muazzam zorluklar olacaktı. Avrupa Süper Ligi'nin gerçekleşmesinin imkan ve ihtimali yoktu. Dolayısıyla hatalarından çabuk döndüler. Kulüpler kısa vadede kendi finansal durumunu düşünerek, parayı seçti. 'Futbolu parayla alamazsınız' tepkileri çoğalınca, özellikle taraftarlardan... Kısa vadede para ama uzun vadede futbolun ekosistemine büyük bir hasar verecekti. Böyle sonuçlandığı için çok mutluyum. Bu krizden UEFA ve Avrupa futbolu hiç olmadığı kadar güçlenerek, dayanışma içerisinde çıkmıştır." şeklinde konuştu.
"BÖYLE BİR GİRİŞİMİN YAKIN ZAMANDA BİR DAHA OLACAĞINI ZANNETMİYORUM"
Yardımcı, Avrupa Süper Ligi'ni kurmaya çalışan kulüplerin bir daha böyle bir girişimde bulunmayacağına inandığını aktararak, şu ifadeleri kullandı:
"Büyük bir hayal kırıklığı ile sonuçlandı. Yalnızca iki gün sürdü. Onlar da kendi aralarında uzun zamandır görüşüyorlardı, anlaşma olsa bile 48 saat sonra önce İngiliz kulüpleri, ardından İtalyan kulüpleri ligden çıktı. Böyle bir girişimin yakın zamanda bir daha olacağını zannetmiyorum. 2024 sonrası formatı UEFA Kongresi'nde onaylandı. Yeni format 2024 sonrası sistemde olacak. Kulüpler sanırım şöyle karar verdi, iki alternatifleri vardı ya kısa vadede kendi menfaatleri için para önemli olacaktı veya bu işten vazgeçip dayanışma içinde, sistemin içerisinde kalarak bütün Avrupa'yı kucaklayan sistemde devam edeceklerdi. Onlar ikinci alternatifi seçtiler, sağduyulu davrandılar. Sistem içerisinde kalarak bundan sonraki turnuvalarda yer alacaklar. UEFA dünyanın en değerli konfederasyonu. Avrupa futbolu zaten başarılı, bu başarıyı, bu sistemi bozmanın hiçbir anlamı yoktu. Sağduyu hakim oldu ve hatalarından çok çabuk geri döndüler."
UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Yardımcı, "Bu kulüplere herhangi bir yaptırım olacak mı?" sorusuna ise "Bugün video konferans yöntemiyle ilk yönetim kurulu toplantımız olacak. Bu konuları gündeme getireceğiz diye düşünüyorum. EURO 2020 ve yeni uygulamaya konulacak 2024 formatıyla ilgili iki gündemimiz olacak. Yaptırım var mı yok mu? Onu şu an bilemiyorum." yanıtını verdi.
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