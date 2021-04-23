Son dakika | Süper Lig 37. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Süper Lig'in 37. haftasında yarın yapılacak 5 müsabakada düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, hafta sonundaki müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:

İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor: Atilla Karaoğlan

Trabzonspor-Fatih Karagümrük: Ali Şansalan

Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray: Mete Kalkavan

Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivaspor: Hüseyin Göçek

Beşiktaş-Hes Kablo Kayserispor: Cüneyt Çakır