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Son dakika | Süper Lig 37. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Son dakika haberi...'in 37. haftasında yarın yapılacak 5 müsabakada düdük çalacak hakemler belli oldu. Galatasaray - maçının hakemi Mete Kalkavan, Antalyaspor - Galatasaray maçını da yönetecek.

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Giriş Tarihi: 23.04.2021 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021
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Son dakika | Süper Lig 37. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Süper Lig'in 37. haftasında yarın yapılacak 5 müsabakada düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, hafta sonundaki müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:

İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor: Atilla Karaoğlan

Trabzonspor-Fatih Karagümrük: Ali Şansalan

Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray: Mete Kalkavan

Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivaspor: Hüseyin Göçek

Beşiktaş-Hes Kablo Kayserispor: Cüneyt Çakır

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