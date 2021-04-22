Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak şoku! Kadro dışı bırakıldı
Abdullah Avcı'dan flaş karar! Disiplinsiz davranışları nedeniyle Abdulkadir Parmak kadro dışı bırakıldı. Trabzonspor'da yaşanan bu son dakika gelişmesinin ayrıntılarını A Spor muhabiri Yunus Emre Sel canlı yayında aktardı.
Son dakika spor haberleri... Trabzonspor'da flaş karar! Yıldız futbolcu kadro dışı bırakıldı.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda yıldız oyuncu Abdulkadir Parmak kadro dışı bırakıldı.
Verilen kararın, oyuncunun disiplinsiz hareketleri sebebiyle olduğu öğrenildi.