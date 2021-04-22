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Trabzonspor'da Abdülkadir Parmak şoku! Kadro dışı bırakıldı

'dan flaş karar! Disiplinsiz davranışları nedeniyle Abdulkadir Parmak kadro dışı bırakıldı. 'da yaşanan bu son dakika gelişmesinin ayrıntılarını A Spor muhabiri Yunus Emre Sel canlı yayında aktardı.

SPOR
Giriş Tarihi: 22.04.2021 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021
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Son dakika spor haberleri... Trabzonspor'da flaş karar! Yıldız futbolcu kadro dışı bırakıldı.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda yıldız oyuncu Abdulkadir Parmak kadro dışı bırakıldı.

Verilen kararın, oyuncunun disiplinsiz hareketleri sebebiyle olduğu öğrenildi.

Abdullah Avcıdan flaş karar! Yıldız futbolcu kadro dışı bırakıldı ABDULLAH AVCI'DAN FLAŞ KARAR! YILDIZ FUTBOLCU KADRO DIŞI BIRAKILDI

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