Şampiyonluk Fener'i! Beşiktaş ve Galatasaray puan kaybetti: Fenerbahçe havaya girdi

Futbolcuların kendi aralarında yaptığı toplantılarda, "Şampiyonluğa her zamankinden daha fazla inanıyoruz" yorumları yaptıkları öğrenildi. Fenerbahçe 37. haftada Kasımpaşa ile karşılaşacak.

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