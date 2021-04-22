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Haberler Spor Haberleri Şampiyonluk Fener'i! Beşiktaş ve Galatasaray puan kaybetti: Fenerbahçe havaya girdi

Şampiyonluk Fener'i! Beşiktaş ve Galatasaray puan kaybetti: Fenerbahçe havaya girdi

şampiyonluğa inandı! Fenerbahçe BAY haftasından önce 'i mağlup etmiş ve Ardından rakiplerinin maçını beklemeye başlamıştı. İlk olarak lider , 'la ardından dün ise , 'la berabere kaldı. , BAY haftasını büyük bir kazançla kapattı. Beşiktaş'la farkın 3'e inmesi Galatasaray ile ise 3'e çıkması Sarı-Lacivertliler'de takımın başında bulunan Emre ve futbolcuların iştahını daha da artırdı.

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Giriş Tarihi: 22.04.2021
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Şampiyonluk Fener'i! Beşiktaş ve Galatasaray puan kaybetti: Fenerbahçe havaya girdi

Fenerbahçe BAY haftasından önce 'i mağlup etmiş ve Ardından rakiplerinin maçını beklemeye başlamıştı.

İlk olarak lider , 'la ardından dün ise , 'la berabere kaldı.

, BAY haftasını büyük bir kazançla kapattı.

Beşiktaş'la farkın 3'e inmesi Galatasaray ile ise 3'e çıkması Sarı-Lacivertliler'de takımın başında bulunan Emre ve futbolcuların iştahını daha da artırdı.

Belözoğlu'nun oyuncularına, "Size daha önce de demiştim. Beşiktaş puan kaybedecek. Biz maçlarımızı kazandığımız taktirde şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.

Futbolcuların kendi aralarında yaptığı toplantılarda, "Şampiyonluğa her zamankinden daha fazla inanıyoruz" yorumları yaptıkları öğrenildi. 37. haftada ile karşılaşacak.

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