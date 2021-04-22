Şampiyonluk Fener'i! Beşiktaş ve Galatasaray puan kaybetti: Fenerbahçe havaya girdi
Fenerbahçe şampiyonluğa inandı! Fenerbahçe BAY haftasından önce Medipol Başakşehir'i mağlup etmiş ve Ardından rakiplerinin maçını beklemeye başlamıştı. İlk olarak lider Beşiktaş, Sivas'la ardından dün ise Galatasaray, Trabzonspor'la berabere kaldı. Fener, BAY haftasını büyük bir kazançla kapattı. Beşiktaş'la farkın 3'e inmesi Galatasaray ile ise 3'e çıkması Sarı-Lacivertliler'de takımın başında bulunan Emre Belözoğlu ve futbolcuların iştahını daha da artırdı.
Fenerbahçe BAY haftasından önce Medipol Başakşehir'i mağlup etmiş ve Ardından rakiplerinin maçını beklemeye başlamıştı.
İlk olarak lider Beşiktaş, Sivas'la ardından dün ise Galatasaray, Trabzonspor'la berabere kaldı.
Fener, BAY haftasını büyük bir kazançla kapattı.
Beşiktaş'la farkın 3'e inmesi Galatasaray ile ise 3'e çıkması Sarı-Lacivertliler'de takımın başında bulunan Emre Belözoğlu ve futbolcuların iştahını daha da artırdı.
Belözoğlu'nun oyuncularına, "Size daha önce de demiştim. Beşiktaş puan kaybedecek. Biz maçlarımızı kazandığımız taktirde şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.
Futbolcuların kendi aralarında yaptığı toplantılarda, "Şampiyonluğa her zamankinden daha fazla inanıyoruz" yorumları yaptıkları öğrenildi. Fenerbahçe 37. haftada Kasımpaşa ile karşılaşacak.
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