Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü'nden hakem tepkisi! "Tedirginiz ve anlamakta zorluyoruz"
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü son haftalarda yapılan hakem hatalarına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada "Oynadığımız Malatya maçında Ricardo Gomes ile 39. dakikada bulduğumuz nizami golün iptali, 90+2. dakikada ceza sahası çizgisinin üzerinde düşürülen Elbasan Rashani ve hakem Ali Palabıyık'ın penaltı kararına rağmen VAR kararıyla iptal edilmesini anlamakta zorlanıyoruz. Erzurumspor camiası hakem hatalarıyla ligden düştüğü iki yıl önceki sezonu hala unutmadı. Aynı şeyleri yaşama endişemizi kamuoyuyla paylaşıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü, Süper Lig'de oynadıkları bazı karşılaşmalarda hakem hatalarına maruz kaldıklarını, kalan maçlarda benzer hatalarla karşılaşmak istemediklerini bildirdi.
"TEDİRGİNİZ"
Mavi-beyazlı kulüpten 'tedirginiz' başlığıyla yapılan açıklamada, 2020-2021 sezonu başından bu yana bazı maçlarda hakem hataları ile karşı karşıya kalındığı öne sürüldü.
Açıklamada, "2020-2021 sezonunun başından beri bazı maçlarda yaşadığımız hatalara son İttifak Holding Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarındaki hatalar da eklenince kulüp resmi sitesinden geçtiğimiz günlerde bir açıklama yayınlamıştık. Ancak bu açıklamaya rağmen maalesef aleyhimize hakem hataları devam etti." ifadelerine yer verildi.
"ANLAMAKTA ZORLANIYORUZ"
Süper Lig'in 36. haftasındaki Helenex Yeni Malatyaspor maçında da verilen kararların düşündürücü olduğunun aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Beşiktaş maçındaki el pozisyonu sonrası oluşturulan zemin algısı bu maçta da yaşanan pozisyon da unutturulmaya çalışıldı. Oynadığımız Malatya maçında Ricardo Gomes ile 39. dakikada bulduğumuz nizami golün iptali, 90+2. dakikada ceza sahası çizgisinin üzerinde düşürülen Elbasan Rashani ve hakem Ali Palabıyık'ın penaltı kararına rağmen VAR kararıyla iptal edilmesini anlamakta zorlanıyoruz."
Takımın iki yıl önce de hakem hataları nedeniyle ligden düştüğünün savunulduğu açıklamada, "Erzurumspor camiası hakem hatalarıyla ligden düştüğü iki yıl önceki sezonu hala unutmadı. Aynı şeyleri yaşama endişemizi kamuoyuyla paylaşıyoruz. Futbol camiasından, bu konuda maçlarımızı hassasiyetle takip etmelerini rica ediyoruz. Ligin sonuna doğru tansiyonun yükseldiği, kalan haftalarda gitgide zorlaşan maçlarda benzer hataların yaşanmaması adına gerek Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) gerekse Merkez Hakem Kurulu (MHK) nezdinde gerekenlerin yapılacağına inanmak istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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