BB Erzurumspor hayata döndü! BB Erzurumspor 1-0 Yeni Malatyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Erzurumspor sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Ev sahibi takımın golünü 90+6. dakikada Obertan kaydetti.



Bu sonucun ardından ev sahibi takım 34 puana yükselirken, konuk takım 37 puanda kaldı. Gelecek hafta Erzurumspor, Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise evinde Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.



MAÇTAN DAKİKALAR

22. dakikada Adem Büyük'ün pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Kubilay Kanatsızkuş'un bekletmeden vuruşunda, kaleci Szumski gole izin vermedi.

28. dakikada Emrah Başsan'ın sağ kanattan ortasında iyi yükselen Ricardo Gomes topa kafayı vurdu ancak kaleci Ertaç Özbir meşin yuvarlağı kontrol etti.

34. dakikada Obertan'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda, top az farkla kale direğinin üzerinden auta gitti.

39. dakikada Emrah Başsan'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Ricardo Gomes kafayla topu ağlara gönderdi. Hakem Ali Palabıyık, Gomes'in faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi

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