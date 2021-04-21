21 Nisan 2021, Çarşamba
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Tokyo Olimpiyatlarında Kovid-19'a karşı sporculara günlük test!

Son dakika haberine göre; ve Paralimpik Oyunlarında yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için sporculara günlük tükürük testi uygulanacağı bildirildi.

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Giriş Tarihi: 21.04.2021
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Tokyo Olimpiyatlarında Kovid-19'a karşı sporculara günlük test!

Kyodo ajansının Organizasyon Komitesi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Temmuz'daki turnuvada sporculara uygulanacak test sıklığında değişikliğe gidilecek.

Şubat'ta yayımlanan yönetmelikte duyurulan asgari 4 günde bir test uygulama yerine, salgının yayılan varyantlarına karşı sporcular her gün tükürük testine tabi tutulacak.

Periyodik tükürük testleri, numune takası gibi hileli davranışlara karşı, doping testlerinde uygulandığı gibi gözetim altında gerçekleştirilecek.

Uygulamanın kapsamlı detayları, ay sonu yayımlanacak olimpiyat yönetmeliğinin ikinci baskısında duyurulacak.

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

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