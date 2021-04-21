21 Nisan 2021, Çarşamba
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Bir hakemin koronavirüs testi pozitif çıktı!

Son dakika haberine göre; 'de 36. hafta heyecanı yaşanırken, , bir üst klasman yardımcı hakemin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 21.04.2021
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Bir hakemin koronavirüs testi pozitif çıktı!

Spor Toto Süper Lig'de 36. hafta heyecanı yaşanırken, Türkiye Futbol Federasyonu flaş bir açıklama yaptı. Sağlık kurulundan yapılan açıklamada, bir üst klasman yardımcı hakemin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

İşte yapılan açıklama;

Bir Üst Klasman Yardımcı hakemimizin 19.04.2021 Pazartesi günü yapılan rutin Covid-19 PCR test sonucu pozitif çıkmıştır.

Hakemimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 10 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

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