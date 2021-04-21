21 Nisan 2021, Çarşamba
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Aslantepe'de dev maç! Galatasaray ve Trabzonspor karşı karşıya geliyor

Galatasaray ve Trabzonspor bugün karşı karşıya gelecek. ’de haftanın en önemli maçlarından birisi bu akşam ’nda oynanacak. Ezeli rakipler Galatasaray ve Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Saat 19.00’da başlayacak kritik 90 dakikada düdük çalacak. İki takım da sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

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Giriş Tarihi: 21.04.2021
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Aslantepe'de dev maç! Galatasaray ve Trabzonspor karşı karşıya geliyor

'de haftanın en önemli maçlarından birisi bu akşam 'nda oynanacak. Ezeli rakipler Galatasaray ve Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Saat 19.00'da başlayacak kritik 90 dakikada düdük çalacak. İki takım da sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

BAŞKA BİR İHTİMAL YOK!
Cimbom şampiyonluk yarışında daha da geride kalmamak, Bordo-Mavililer ise ilk 3 hedefinden kopmamak için kazanmak istiyor. İlk yarıdaki mücadelede G.Saray deplasmanda 3 puanı almıştı.

CİMBOM'DA ÖNEMLİ EKSİKLER
Ev sahibi ekipte yüzüden operasyon geçiren , sakatlığı süren ve ile cezalı yok. Trabzon'da ise sakat Yunus ve ile cezalı kadroya alınmadı.

FİNALLERİN TAKIMIYIZ
Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray 3 puana kilitlendi. Dünkü idmanda futbolcularıyla toplantı yapan teknik direktör , "Artık 7 finalimiz kaldı. Galatasaray her zaman böyle finalleri farklı oynamıştır" ifadesini kullandı. Tecrübeli hocanın son taktin idmanda, maçındaki 11'i denediği belirlendi. Fatih Terim'in özellikle ön alan baskısı, topu geri kazanma ve kanat organizasyonları üzerine çalışmalar yaptığı öğrenildi.

GÖZLER GENÇ KEREM'DE
Geçen hafta Göztepe'ye 3 gol birden atan bu gece G.Saray'ın en büyük kozu olacak. Genç yıldız idmanlardaki hırsıyla dikkatleri çekti.


AVCI: GÜCÜMÜZÜ GÖSTERELİM!
Bu akşam Galatasaray'a konuk olacak olan Trabzonspor dün 'a geldi. Yolculuk öncesinde futbolcularıyla bir araya gelen teknik direktör "Kazanırsak çok şey değişebilir. Bu maç gerçek anlamda gücümüzü ve kazanma arzumuzu gösterebileceğimiz bir karşılaşma olacak." ifadelerini kullandı.

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