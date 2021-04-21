Aslantepe'de dev maç! Galatasaray ve Trabzonspor karşı karşıya geliyor
Galatasaray ve Trabzonspor bugün karşı karşıya gelecek. Süper Lig’de haftanın en önemli maçlarından birisi bu akşam TT Stadı’nda oynanacak. Ezeli rakipler Galatasaray ve Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Saat 19.00’da başlayacak kritik 90 dakikada Mete Kalkavan düdük çalacak. İki takım da sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.
Süper Lig'de haftanın en önemli maçlarından birisi bu akşam TT Stadı'nda oynanacak. Ezeli rakipler Galatasaray ve Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Saat 19.00'da başlayacak kritik 90 dakikada Mete Kalkavan düdük çalacak. İki takım da sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.
BAŞKA BİR İHTİMAL YOK!
Cimbom şampiyonluk yarışında daha da geride kalmamak, Bordo-Mavililer ise ilk 3 hedefinden kopmamak için kazanmak istiyor. İlk yarıdaki mücadelede G.Saray deplasmanda 3 puanı almıştı.
FİNALLERİN TAKIMIYIZ
Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray 3 puana kilitlendi. Dünkü idmanda futbolcularıyla toplantı yapan teknik direktör Fatih Terim, "Artık 7 finalimiz kaldı. Galatasaray her zaman böyle finalleri farklı oynamıştır" ifadesini kullandı. Tecrübeli hocanın son taktin idmanda, Göztepe maçındaki 11'i denediği belirlendi. Fatih Terim'in özellikle ön alan baskısı, topu geri kazanma ve kanat organizasyonları üzerine çalışmalar yaptığı öğrenildi.
GÖZLER GENÇ KEREM'DE
Geçen hafta Göztepe'ye 3 gol birden atan Kerem Aktürkoğlu bu gece G.Saray'ın en büyük kozu olacak. Genç yıldız idmanlardaki hırsıyla dikkatleri çekti.
AVCI: GÜCÜMÜZÜ GÖSTERELİM!
Bu akşam Galatasaray'a konuk olacak olan Trabzonspor dün İstanbul'a geldi. Yolculuk öncesinde futbolcularıyla bir araya gelen teknik direktör Abdullah Avcı "Kazanırsak çok şey değişebilir. Bu maç gerçek anlamda gücümüzü ve kazanma arzumuzu gösterebileceğimiz bir karşılaşma olacak." ifadelerini kullandı.
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