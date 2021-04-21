Süper lig ekibinde flaş ayrılıklar! Erzurumspor'da 3 oyuncuyla yollar ayrıldı

BB Erzurumspor, El Kabir, Aatif Chahechouhe ve Manuel da Costa ile yollarını ayırdı.

BB Erzurumspor'da Beşiktaş maçı sonrası Teknik Direktör Yılmaz Vural'ın istemediği oyuncuların sözleşmeleri feshedildi. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik heyetimizin talebi doğrultusunda futbol takımımızdan Manuel da Costa, Aatif Chahechouhe ve El Kabir'le karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kendilerine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.