21 Nisan 2021, Çarşamba
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Schalke 04 küme düştü! Taraftarlar futbolculara saldırdı

Son dakika haberine göre; Bu sezon 'da kötü günler geçiren 'de kötü gidişat sonrasında takım 33 yıl sonra küme düştü. Bundesliga'nın 30. haftasında 'e konuk olan sahadan 1-0 mağlup ayrıldı ve ligin bitmesine 4 hafta kala lige veda eden ilk takım oldu.

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Giriş Tarihi: 21.04.2021 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021
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Schalke 04 küme düştü! Taraftarlar futbolculara saldırdı

Almanya 'nın 30. haftasında , 'e konuk oldu. Karşılaşmayı ev sahibi ekip, 50. dakikada 'un attığı golle 1-0 kazanarak düşme hattından uzaklaşmak adına nefes aldı.

Maçı kaybeden 04 ise Bundesliga'da bitime 4 hafta kala lige veda eden ilk takım oldu.

Arminia Bielefeld ise bu galibiyetle puanını 30'a çıkarak maç fazlasıyla 14. sıraya yükseldi. Schalke 04, ise ligin bitimine 4 hafta kala 13 puanla son sırada bulunuyor. Mavi beyazlılar 1981, ve 'den sonra 4. kez Bundesliga'dan 2. Lig'e düşmüş oldu.

MESUT ÖZİL ÜZÜNTÜSÜNÜ DİLE GETİRDİ

'nin Türk asıllı yıldızı de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla üzüntüsünü dile getirdi.

Bir dönem Alman ekibinin formasını giyen yıldız oyuncu Almanca yaptığı paylaşımda, kulübün kısa sürede Bundesliga'ya dönmesini diledi.

Schalke'de maç sonrası tesislerin etrafında toplanan taraftarlarla bir araya gelen furbolcular, bazı taraftarların saldırısına uğradı. Schalke'li oyuncular tesislerden koşarak kaçtılar.

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