Schalke 04 küme düştü! Taraftarlar futbolculara saldırdı
Son dakika haberine göre; Bu sezon Bundesliga'da kötü günler geçiren Schalke 04'de kötü gidişat sonrasında takım 33 yıl sonra küme düştü. Bundesliga'nın 30. haftasında Arminia Bielefeld'e konuk olan Schalke sahadan 1-0 mağlup ayrıldı ve ligin bitmesine 4 hafta kala lige veda eden ilk takım oldu.
Almanya Bundesliga'nın 30. haftasında Schalke 04, Arminia Bielefeld'e konuk oldu. Karşılaşmayı ev sahibi ekip, 50. dakikada Fabin Klos'un attığı golle 1-0 kazanarak düşme hattından uzaklaşmak adına nefes aldı.
Maçı kaybeden Schalke 04 ise Bundesliga'da bitime 4 hafta kala lige veda eden ilk takım oldu.
MESUT ÖZİL ÜZÜNTÜSÜNÜ DİLE GETİRDİ
Fenerbahçe'nin Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla üzüntüsünü dile getirdi.
Bir dönem Alman ekibinin formasını giyen yıldız oyuncu Almanca yaptığı paylaşımda, kulübün kısa sürede Bundesliga'ya dönmesini diledi.
Schalke'de maç sonrası tesislerin etrafında toplanan taraftarlarla bir araya gelen furbolcular, bazı taraftarların saldırısına uğradı. Schalke'li oyuncular tesislerden koşarak kaçtılar.
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