Schalke 04 küme düştü! Taraftarlar futbolculara saldırdı

Arminia Bielefeld ise bu galibiyetle puanını 30'a çıkarak maç fazlasıyla 14. sıraya yükseldi. Schalke 04, ise ligin bitimine 4 hafta kala 13 puanla son sırada bulunuyor. Mavi beyazlılar 1981, 1983 ve 1988'den sonra 4. kez Bundesliga'dan 2. Lig'e düşmüş oldu.