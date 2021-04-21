Emre Belözoğlu şampiyonluğun parolasını açıkladı!
Son dakika haberine göre; Erol Bulut'un ayrılığı sonrası Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olan Emre Belözoğlu, 4 maçta 10 puan topladı ve sarı lacivertli ekibi şampiyonluk yarışının içinde tuttu. Beşiktaş'ın puan kayıpları sonrası aradaki fark erirken genç teknik adam şampiyonluğun parolasını verdi.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kızıştı. Beşiktaş'ın üst üste Ankaragücü ve Sivasspor karşılaşmalarında berabere kalmasıyla takipçileri Fenerbahçe ve Galatasaray yeniden potaya girdi.
Bu haftayı bay geçen sarı-lacivertliler Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde. Galatasaray, bugün Trabzonspor'u yenerse farkı 4'e indirecek ve adeta zirve alev alacak. Fenerbahçe'nin genç teknik adamı Emre Belözoğlu, ezeli rakiplerinin kayıpları sonrasında takımın motivasyonunu yükseltmek için yoğun mesai harcıyor.
Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesinin ardından 4 maça çıkan Fenerbahçe, 10 puan topladı. Deplasmanda Yeni Malatyaspor'la berabere kalan sarı-lacivertliler, Denizlispor, Gaziantep FK ve Başakşehir karşılaşmalarından galibiyetle ayrıldı.
Beşiktaş'ın önce Ankaragücü ardından ise Sivasspor'la berabere kalmasıyla puan farkı 3'e kadar indi. Galibiyet serisi yakalayan Kanarya, siyah-beyazlıların puan kayıpları sonrasında şampiyonluğa biraz daha inanmaya başladı.
Emre Belözoğlu, kalan 6 maçı da kazanarak sezonu zirvede bitirmenin hesaplarını yapıyor. Kalan 6 maçta 18 puan alarak ligi 87 puanda bitirmenin planlarını yapan Belözoğlu, bu durumda şampiyon olacaklarına inanıyor.
Takvim'de yer alan habere göre üst üste aldığı galibiyetlerle şampiyonluk yarışında iddialı bir konuma gelen Fenerbahçe, ligde kalan 6 maçın tamamını kazanmak istiyor. 69 puanı bulunan Sarı- Lacivertliler, sezonu 87 puanla tamamlamayı hedefliyor.
Oyuncularının şampiyonluğa olan inancını sağlam tutmak isteyen teknik patron Emre Belözoğlu, takımıyla sürekli iletişim halinde. Belözoğlu futbolcularını mental açıdan takviye ediyor.
Genç teknik adam, "Tüm maçları kazanıp bekleyeceğiz. Beşiktaş mutlaka hata yapacaktır. Biz sezonu 87 puanla bitirmek zorundayız. Bunu başarırsak ipi göğüsleyen biz oluruz" dedi.
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