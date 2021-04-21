Avrupa Süper Ligi paramparça! Atletico Madrid ve Inter de ayrıldı

Yaşanan gelişmelerin ardından Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ve Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ile görüşüp görüşemeyecekleri sorusu yöneltilen Agnelli, "Bu bizim umudumuz. Biz, FIFA ve UEFA başkanlarına diyalog kurmak için yazdık." ifadesini kullandı.

Diyaloğa açık oldukları mesajını veren Juventus Başkanı, diyaloğun sorunları çözmek için bir araç olduğunu dile getirdi. Agnelli, Avrupa Süper Ligi girişiminin son 20-30 yıllık bir sürede olgunlaştığını ve son olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının futbol dünyasına etkisinin halen tam olarak anlaşılamadığını kaydetti.

Agnelli, futbolun sadece bir oyun olmadığını, endüstriyel bir boyutunun da olduğunu dile getirirken, bu nedenle bir istikrara sahip olması gerektiğini söyledi.

JUVENTUSLU OYUNCULAR NASIL KARŞILADI?

Juventuslu oyuncuların Avrupa Süper Ligi'ni nasıl karşıladığı sorusuna Agnelli, "Bana ne zaman başlayacağını sordular." yanıtını verdi.

Corriere dello Sport gazetesi de Agnelli'nin Avrupa Süper Ligi girişimini açıklarken, bunun kesinlikle ulusal ligler için bir tehdit olmadığı, bu oluşumun her zaman resmi kurumlarla diyalogdan yana olduğu, AB anlaşmalarına uygun olduğu ve ayrıca futbolun genç kuşaklara yönelik bir cazibe krizi yaşadığı görüşlerini aktardı.