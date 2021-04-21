MKE Ankaragücü: 1 - Denizlispor: 1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü ile Denizlispor karşı karşıya geldi. Mücadelede gol perdesini 6. dakika Hugo Rodallega açtı. Bu gole karşılık olarak MKE Ankaragücü'nde, 35. dakikada Kitsiou sahneye çıktı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla Denizlispor ligin son sırasında puanını 27'ye, MKE Ankaragücü ise 38'e yükseltti.

ANKARAGÜCÜ - DENİZLİSPOR MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI ÖZET

45. dakikada ceza sahası içerisinde giren Paintsil'in vuruşunda top az farkla auta gitti.

63. dakikada Denizlispor kalecisi Abdulkadir Sünger'in uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Alper Potuk'un vuruşu az farkla üstten dışarı çıktı.

84. dakikada Şahverdi Çetin ceza sahası dışından yaptığı vuruşu kaleci Abdulakdir Sünger son anda kornere çeldi.





Stat: Eryaman

Hakemler: Abdülkadir Bitigen x, Volkan Ahmet Narinç x, Mustafa Savranlar x

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay xx, Kitsiou xxx, Kulusic xx, Sarlija xx, Pinto xx (Embiya Ayyıldız dk. 90+1 ?), İbrahim Akdağ xx, Çekici xx (Şahverdi Çetin dk. 79 x), Geraldo xx (Saba dk. 64 x), Alper Potuk xx, Emre Güral xx (Orkan Çınar dk. 64 x), Paintsil xx

Yedekler: Fredirch, Pazdan, Erdi Dikmen, Atila Turan, Voca, Assane

Teknik Direktör: Hikmet Karaman



Y.Denizlispor: Abdulakdir Sünger xx, Özer Özdemir xx, Fabiano xx, Oğuz Yılmaz xx, Sakıb Aytaç xx (Mohamed dk. 88 ?), Diskerud xx (Özgür Çek dk. 88 ?), Murawski xx, Sagal xx (Ali Yavuz Kol dk. 90+1 ?), Mesanovic xx (Hasan Ayaroğlu dk. 79 x), Tusha xx (Kubilay Aktaş dk. 46 x), Rodallega xxx

Yedekler: Alperen Yalçın, Cenk Gönen, Muhammet Özkal, Dossevi, Görkem Can

Teknik Direktör: Ali Tandoğan

Goller: Rodallega (dk. 7) (Denizlispor), Kitsiou (dk. 35) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Fabiano, Hasan Ayaroğlu, Oğuz Yılmaz (Denizlispor), Sarlija (MKE Ankaragücü)