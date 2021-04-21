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Galatasaray'da sakatlık şoku! Maça devam edemedi

Şampiyonluğu yakından ilgilendiren - derbisinin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekip ikinci yarının hemen başında sakatlık şokuyla sarsıldı. , sakatlanarak oyuna devam edemedi.

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Giriş Tarihi: 21.04.2021 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021
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Galatasaray'da sakatlık şoku! Maça devam edemedi

Süper Lig'in 36. haftasının kritik mücadelesinde sahasında Karadeniz ekibi Trabzonspor'u ağırlayan Galatasaray'da sakatlık şoku yaşandı.

Sarı-kırmızılıların başarılı futbolcusu Gedson Fernandes karşılaşmanın 53. dakikasında sakatlanarak kenara alınmak durumunda kaldı.

Portekizli futbolcunun yerine Emre Akbaba oyuna dahil oldu.

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