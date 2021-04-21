Galatasaray'da sakatlık şoku! Maça devam edemedi
Şampiyonluğu yakından ilgilendiren Galatasaray-Trabzonspor derbisinin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekip ikinci yarının hemen başında sakatlık şokuyla sarsıldı. Gedson Fernandes, sakatlanarak oyuna devam edemedi.
Süper Lig'in 36. haftasının kritik mücadelesinde sahasında Karadeniz ekibi Trabzonspor'u ağırlayan Galatasaray'da sakatlık şoku yaşandı.
Sarı-kırmızılıların başarılı futbolcusu Gedson Fernandes karşılaşmanın 53. dakikasında sakatlanarak kenara alınmak durumunda kaldı.
Portekizli futbolcunun yerine Emre Akbaba oyuna dahil oldu.