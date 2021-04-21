İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nde iki oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü tarafından yapılan açıklamada 2 futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı ifade edildi. Açıklamada oyuncuların izolasyon ve tedavi planlamalarının başladığı da belirtildi.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, iki oyuncusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
2 OYUNCU POZİTİF
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize yapılan rutin Kovid-19 PCR testlerinde iki oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır." denildi.
Futbolcuların belirti göstermediği vurgulanarak, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde oyuncuların izolasyon ve tedavi planlamalarının başladığı kaydedildi.