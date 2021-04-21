21 Nisan 2021, Çarşamba
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Arda Turan Galatasaray'da kalacak mı?

Son dakika haberine göre; 'de şampiyonluk yarışını sürdüren 'da gelecek sezon için kolları sıvadı. İlk olarak iç transfer çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, Muslera'nın ardından bir isimle daha sözleşme uzatmayı planlıyor.

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Giriş Tarihi: 21.04.2021
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Arda Turan Galatasaray'da kalacak mı?

Şampiyonluk yarışına konsantre olan , bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım, iç transferde 'la yola devam edecek. Kontratındaki 1 yıllık opsiyonun devreye girmesi için Turan'ın lig ve 'da oynanan maçların yarısında forma giymesi gerekiyordu. Ancak kaptan bu şartları sağlayamasa da takımda kalacak.

Futboldan bir süre ayrı kaldıktan sonra sezon başında yuvası Galatasaray'a dönen Turan 1+1 yıllık imza atmıştı. 34 yaşındaki oyuncunun sözleşmesindeki opsiyonun devreye girmesi için lig ve Avrupa'da oynanan maçların yarısından fazlasına ilk 11 başlaması gerekiyor.

19 kez 11'de olan Arda'nın, kalan 7 haftada 3 maça daha ihtiyacı bulunuyor. Ancak tecrübeli oyuncu, artık kulübeden hamle oyuncusu olarak düşünülüyor. Terim onun yerine , ve 'ya öncelik veriyor.

SAHA DIŞINDA FAYDASI ÇOK

Arda Turan sezon sonunda ilk 11 şartını (22 maç) karşılayamasa da takımda kalacak. 3 gol, 2 asistle özellikle sezonun ilk yarısında Galatasaray'a önemli katkılar sağlayan tecrübeli futbolcuyla 1 yıllık yeni sözleşme imzalanacağı öğrenildi. Yönetim; teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla uyum içinde olan 34 yaşındaki Arda'dan memnun olduğu için opsiyondaki şarta takılı kalınmayacak.

MOTİVASYON SESSİZLİĞİ

Galatasaray Başkanı , günler öncesinden dün için GS TV'de canlı yayına çıkmayı planlamıştı. Ancak bunu maçını düşünerek erteledi. 'de son haftalara girilirken, takımın konsantrasyonunu bozmak istemeyen Cengiz'in bu yüzden bekleme kararı aldığı belirtildi.

Arda Turan, 5 Ağustos 2020'de Başkan Mustafa Cengiz ve 2. Başkan 'ın yer aldığı törenle 1+1 yıllık sözleşmeye imza atmıştı. Arda ilk yıl için net 4 milyon TL ücret alırken, opsiyon devreye girdiğinde rakamın 5 milyon TL olacağı duyurulmuştu.

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